Onde assistir a Palmeiras x Independiente Petrolero nesta terça-feira, 12

Pela segunda rodada da Libertadores, o Palmeiras recebe o Independiente Petrolero, da Bolívia, no Allianz Parque, nesta terça-feira, 12, às 21h30 (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e Star+.

Em busca do segundo título consecutivo na competição, o Verdão estreou com uma vitória por goleada por 4 a 0 diante do Deportivo Táchira, na Venezuela.

Caso marque gol diante dos bolivianos, o meia Raphael Veiga atingirá uma marca histórica no clube. Ele entrará para o top 50 dos maiores artilheiros do Palmeiras, igualando-se à marca de Bóvio e Ernesto Imparato, com 55 gols, na 49ª posição.

Do outro lado, o Independiente Petrolero, que empatou em seu último jogo no torneio – 1 a 1 contra o Emelec, jogando em casa – também foi massacrado pelo Royal Pari, na oitava rodada do Campeonato Boliviano, perdendo por 5 a 1.

Confira abaixo a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Libertadores

19h15

Boca Juniors-ARG x Always Ready-BOL – Conmebol TV

Cerro Porteño-PAR x Colón-ARG – Conmebol TV

Universidad Católica-CHI x Sporting Cristal-VEN – ESPN e Star+

21h30

Peñarol-URU x Olimpia-PAR – Conmebol TV

Flamengo x Talleres-ARG – SBT e Conmebol TV

Palmeiras x Independiente Petrolero-BOL – SBT, ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

La Guaira-VEN x Ceará – Conmebol TV

Oriente Petrolero-BOL x Unión Santa Fé-ARG – Conmebol TV

21h30

Independiente-ARG x General Caballero-PAR – Conmebol TV

LDU-EQU x Antofagasta-CHI – Conmebol TV

Defensa y Justicia-ARG x Atlético-GO – Conmebol TV

