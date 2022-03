Onde assistir a Palmeiras x Corinthians pelo Paulistão nesta quinta-feira

Esta quinta-feira, 17, promete muita competitividade dentro de campo no dérbi entre Palmeiras e Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O clássico, que será marcado pelo encontro de dois técnicos portugueses no comando das equipes, acontece a partir das 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e pode definir o primeiro colocado geral na primeira fase do estadual.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Já na Libertadores, The Strongest e Universidad de Quito se enfrentam, às 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Hernando Siles, em La Paz, em partida válida pela terceira e última etapa preliminar, que define os últimos clubes a entrar na fase de grupos. Pelo fato de a primeira partida ter ficado no 0 a 0, quem vencer segue na disputa; em caso de empate, a decisão vai para pênaltis.

Pela Copa do Brasil, a bola rola às 19h (de Brasília) entre Real Noroeste e Juventude, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e às 21h30, entre Goiás e Criciúma, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Paulista

20h30

Palmeiras x Corinthians – Canal do Paulistão no YouTube e Premiere

Continua após a publicidade

Copa Libertadores

21h30

The Strongest-BOL x Universidad de Quito-CHI – Facebook da Libertadores

Copa do Brasil

19h

Real Nordeste-ES x Juventude – SporTV e Premiere

21h30

Goiás x Criciúma-SC – Premiere

Copa Sul-Americana

19h15

Antofagasta-CHI x Unión Española-CHI – Conmebol TV

Guaireña-PAR x Nacional-PAR – Conmebol TV

La Guaira-VEN x Hermanos Colmenarez-VEN – Conmebol TV

21h30

Guabirá-BOL x Jorge Wilstermann-BOL – Conmebol TV

Junior Barranquilla-COL x La Equidad-COL – Conmebol TV

9 de Outubro-EQU x Delfín-EQU – Conmebol TV

Cerro Lago-URU x Montevideo Wanderers-URU – Conmebol TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!