Onde assistir a Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão neste sábado, 9

Palmeiras x Ceará encerram neste sábado, 9, o primeiro dia de partidas do Campeonato Brasileiro 2022, no Allianz Parque, às 21h (de Brasília). Um dos favoritos à taça, o alviverde chega embalado em busca do título nacional ainda não conquistado pelo técnico multicampeão Abel Ferreira. A partida será transmitida pelos canais fechados SporTV e Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Palmeiras venceu seus dois últimos confrontos pelo placar de 4 a 0 (contra São Paulo e Deportivo Táchira, da Venezuela). O atacante Rony (trauma no joelho esquerdo) e o lateral Piquerez (trauma no ombro direito) se recuperam e são dúvidas para o confronto.

Com isso, o time de Abel Ferreira deve ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Dudu, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony. Maior vencedor do Brasileirão, com 10 títulos, o Verdão chega forte para disputar a taça. É o atual campeão da Libertadores, Paulista e Recopa Sul-Americana.

Já o Ceará também vem de uma vitória: o triunfo na estreia da Sul-Americana na última terça-feira, 5, por 2 a 1, contra o Independiente, da Argentina. O técnico Dorival Júnior, que chegou ao clube no fim de março, deve ir a campo com João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard, Fernando Sobral, Vina e Lima; Stiven Mendoza.

Confira a programação completa e onde assistir a primeira rodada do Brasileirão neste sábado:

Continua após a publicidade

16h

Fluminense x Santos – Premiere

19h

Atlético-GO X Flamengo – Premiere e FlaTV+

21h

Palmeiras X Ceará – Sportv e Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!