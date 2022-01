Onde assistir a Manchester City x Chelsea neste sábado, 15

Em disputa pela liderança do Campeonato Inglês, neste sábado, 15, Manchester City e Chelsea se enfrentam às 9h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O confronto válido pela 22ª rodada da competição será transmitido ao vivo na plataforma Star+.

Líder absoluto na tabela do torneio, com 53 pontos, o time comandado pelo espanhol Pep Guardiola entra em campo com um pouco mais de tranquilidade do que o Chelsea, que vem logo em seguida na tabela, em segundo lugar, com exatamente 10 pontos de diferença do líder. Se vencerem, os Blues somam 3 pontos, aproximando-se da liderança e deixando cada vez mais viva a esperança de um título nacional.

A equipe do técnico alemão Tomas Tuchel, que vem de vitória contra o Tottenham por 1 a 0 pela Copa da Liga Inglesa, pode ter Thiago Silva e Kanté retornando à campo. Já o City, terá sete desfalques afastados em razão da Covid-19 e a provável volta de Ederson e Laporte como titulares.

Abaixo as prováveis escalações dos dois times:

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Gundogan, Rodri e Kevin De Bruyne; Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Phil Foden.

Chelsea: Kepa; Christensen, Thiago Silva e Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Mason Mount e Marcos Alonso; Havertz e Lukaku.

