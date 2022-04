Onde assistir a Flamengo x Talleres pela Libertadores nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 12, a partir das 21h30 (de Brasília), a bola rola no Maracanã para Flamengo x Talleres, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo de SBT, ESPN e Star+.

A equipe do técnico Paulo Sousa, que venceu por 2 a 0 o Sporting Cristal na estreia, busca manter a liderança do grupo H. Para esta partida, o Fla pode ter David Luiz como desfalque, já que o zagueiro deixou o jogo contra o Atlético-GO, no último domingo, 10, pelo Brasileirão, mancando. Gustavo Henrique e Fabrício Bruno são dúvidas também – o primeiro por estar em tratamento de lesão no quadríceps, e o segundo por desconforto no pé.

Após vitória na primeira rodada da Libertadores, por 1 a 0 contra a Universidad Católica, o Talleres também busca manter a invencibilidade. O técnico português Pedro Caixinha poderá contar com todos os titulares, sem ter nenhuma baixa.

Quem vencer a partida garante a liderança isolada do grupo, com seis pontos.

Confira abaixo a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Libertadores

19h15

Boca Juniors-ARG x Always Ready-BOL – Conmebol TV

Cerro Porteño-PAR x Colón-ARG – Conmebol TV

Universidad Católica-CHI x Sporting Cristal-VEN – ESPN e Star+

21h30

Peñarol-URU x Olimpia-PAR – Conmebol TV

Flamengo x Talleres-ARG – SBT e Conmebol TV

Palmeiras x Independiente Petrolero-BOL – SBT, ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

La Guaira-VEN x Ceará – Conmebol TV

Oriente Petrolero-BOL x Unión Santa Fé-ARG – Conmebol TV

21h30

Independiente-ARG x General Caballero-PAR – Conmebol TV

LDU-EQU x Antofagasta-CHI – Conmebol TV

Defensa y Justicia-ARG x Atlético-GO – Conmebol TV

