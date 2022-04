Onde assistir a Flamengo x São Paulo e a rodada deste domingo, 17

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, 17, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a confirmação de recomeços após ficarem com vice-campeonatos estaduais. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere.

Para o confronto, a equipe carioca não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho, que teve constatada uma lesão na coxa direita. Outro provável desfalque é o do atacante Bruno Henrique, em recuperação de um trauma no joelho direito.

O Flamengo estreou no Brasileiro com um empate por 1 a 1 diante do Atlético-GO, fora de casa, mas venceu as primeiras duas partidas pela Libertadores: 2 a 0 contra o Sporting Cristal, do Peru, e na última quarta-feira, 13, 3 a 1 sobre o Talleres, da Argentina.

No São Paulo, o técnico Rogério Ceni já conta novamente com o atacante Gabriel Sara e com o volante Rodrigo Nestor, recuperados de lesões no tornozelo. Assim como diante do Ayacucho, do Peru, ele optou por preservar alguns dos titulares contra o Everton, do Chile.

A equipe estreou com vitória na competição com goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no Morumbi. O resultado provocou a demissão do técnico Alberto Valentim.

O dia ainda terá outras cinco partidas: Santos x Coritiba, Red Bull Bragantino x Atlético-GO, Internacional x Fortaleza, Athletico-PR x Atlético-MG e Ceará x Botafogo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Santos x Coritiba – Premiere

16h

Flamengo x São Paulo – TV Globo e Premiere

18h

Red Bull Bragantino x Atlético-GO – Premiere

Internacional x Fortaleza – Premiere

Athletico-PR x Atlético-MG

19h

Ceará x Botafogo – Premiere e SporTV

