Onde assistir a Cruzeiro x Brusque pela Série B nesta terça-feira, 12

O Cruzeiro busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 12, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. A equipe dirigida pelo técnico uruguaio Paulo Pezzolano recebe o Brusque-SC, que estreou com vitória por 1 a 0 na competição diante do Guarani, na Ressacada. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Para o confronto, Pezzolano deve contar com o zagueiro Lucas Oliveira. O defensor teve descartada uma possível lesão na coxa direita e deve ser mantido entre os titulares ao lado de Eduardo Brock.

Em contrapartida, a equipe mineira não contará com o jovem atacante Vitor Roque, que finaliza detalhes de uma negociação com o Athletico-PR. Pelo jogador de 17 anos, o Furacão se dispõe a pagar 24 milhões de reais, valor da multa rescisória. Outro jogador que deixou o clube foi o meia Giovanni, que acertou no domingo, 10, a transferência para o Sport.

O confronto marcará o primeiro encontro do atacante Edu, principal artilheiro do Cruzeiro na temporada, com dez gols, com o clube pelo qual é considerado ídolo. No último ano, ele terminou como artilheiro da Série B pelo Brusque, com 17 gols.

Os catarinenses terão dois desfalques consideráveis: o lateral esquerdo Airton e o atacante Alex Sandro, autor de 11 gols em 2022. Segundo o técnico Waguinho Dias, Alex Rua e Bruno Santos devem ser os substitutos. Outros sete jogadores estão em recuperação de lesão. Recém-contratados, os zagueiros Jeferson Bahia e Lucas Barboza, o volante Balotelli e o atacante Juliano foram relacionados.

Confira abaixo a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Série B do Brasileiro

19h

Vila Nova-GO x Novorizontino-SP – Premiere

21h30

Cruzeiro x Brusque-SC – Premiere

