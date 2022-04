Onde assistir a Corinthians x Avaí pelo Brasileirão neste sábado, 16

O Corinthians enfrenta o Avaí, neste sábado, 16, na Neo Química Arena, a partir das 19h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão nos canais pagos SporTV e Premiere.

Após vitória sobre o Deportivo Cali por 1 a 0, na última quarta-feira, 13, o time do português Vítor Pereira pôde respirar um pouco mais aliviado, já que conquistou seus primeiros três pontos na Libertadores e acalmou parte da torcida que vinha criticando a atuação do time. No Brasileiro, a equipe estreou com vitória sobre o Botafogo por 3 a 1, fora de casa. Agora, o time tenta manter o foco e deve propor um jogo com suas melhores peças.

Já o Avaí retornou à elite do futebol nacional e busca se manter na Série A. A equipe catarinense vem de vitória sofrida por 1 a 0 contra o América-MG, no último domingo, 10, pela primeira rodada. A última vez em que os times se encontraram foi no Brasileiro de 2019, quando o alvinegro venceu por 3 a 0.

O sábado terá ainda Goiás x Palmeiras, América-MG x Juventude e Cuiabá x Fluminense, além de jogos da Série B e do futebol feminino.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Goiás x Palmeiras – SporTV e Premiere

19h

América-MG x Juventude – Premiere

Corinthians x Avaí – SporTV e Premiere

21h

Cuiabá x Fluminense – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Operário-PR x Ponto Preta – SporTV

16h

Ituano x CSA-AL – SporTV

16h30

Sampaio Corrêa-MA x Tombense-MG – Premiere

18h30

Guarani x Sport – SporTV

19h

CRB-AL x Vasco – Premiere

Brasileiro Feminino

14h

Ferroviária-SP x Palmeiras – Band

15h

Red Bull Bragantino x São José-SP – Premiere

16h

Grêmio x Esmac-PA – Premiere

