Onde assistir a Corinthians x Always Ready pela Libertadores

O Corinthians estreia na Libertadores nesta terça-feira, 5, contra o boliviano Always Ready. O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. A partida terá transmissão de SBT e Conmebol TV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Para a partida, o Timão terá um fator a superar: a altitude do local. O estádio se encontra a 3 637 metros acima do nível do mar, algo que deve trazer sérias dificuldades para os atletas brasileiros. As duas equipes fazem parte o grupo E, que conta também com o argentino Boca Juniors e o colombiano Deportivo Cali.

O técnico português Vitor Pereira não terá o lateral direito Fagner, em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda. João Pedro é o principal candidato a substituir do experiente jogador.

Outra alteração significativa também pode ocorrer, mas por opção do treinador: o volante Maycon, recém-contratado por empréstimo do Shakhtar Donetsk, pode ganhar a vaga de Paulinho no meio de campo. O meia Luan, com desconforto no quadril, o atacante Júnior Moraes, com dores na lombar, e o zagueiro Raul Gustavo, com um desconforto no músculo posterior da coxa direita, não foram relacionados.

Pela primeira rodada da Sul-Americana, o Santos vai até a Argentina, enfrentar o Banfield, no estádio Florencio Sola. A bola rola às 19h15 (de Brasília). Ambos os times compõem o grupo C junto do Unión La Calera, do Chile e Universidad Católica, do Equador.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Caracas-VEN x Athletico-PR – ESPN e Star+

Olimpia-PAR x Cerro Porteño-PAR – Conmebol TV

Colón-ARG x Peñarol-URU – Conmebol TV

21h30

Deportivo Cali-COL x Boca Juniors-ARG – Conmebol TV

Always Ready-BOL x Corinthians – SBT, Conmebol TV

Sporting Cristal-PER x Flamengo – SBT, ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

Universidad de Quito x Unión La Calera – Conmebol TV

Ceará x Independiente – Conmebol TV

Banfield x Santos – Conmebol TV

21h30

Atlético-GO x LDU – Conmebol TV

Everton x Jorge Wilstermann – Conmebol TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!