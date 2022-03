Onde assistir à Champions League nesta quarta-feira, 16

Pela Liga dos Campeões, a Juventus entra em campo contra o Villarreal, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, 16, em casa, no Allianz Stadium, em Turim. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final. No primeiro duelo, as equipes empataram por 1 a 1. A Juve está em quarto lugar na tabela do Campeonato Italiano, com 56 pontos, e vem de três vitórias consecutivas. Já o Villarreal se encontra na sétima posição na liga espanhola, com 45 pontos, e vem de uma vitória.

No mesmo horário, o Lille recebe o Chelsea, no estádio Pierre-Mauroy, também pelas oitavas de final. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, os ingleses jogam com a vantagem do empate e podem até perder por um gol de diferença.

Além da televisão, ambas as partidas serão transmitidas pelo serviço de streaming HBO Max. Confira a programação:

Liga dos Campeões

17h

Juventus x Villarreal – Space, HBO Max

Lille x Chelsea – TNT Sports e HBO Max

