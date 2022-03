Onde assistir a Brasil x Chile e mais jogos das Eliminatórias nesta quinta

Pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar, Brasil x Chile se enfrentam no Maracanã, às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 24. A seleção chilena precisa vencer e entra em campo pressionada, já que um resultado negativo pode enterrar as chances de classificação para o Mundial. Já o Brasil, classificado antecipadamente, vai aproveitar para arriscar algumas mudanças no ataque, com Neymar como centroavante, já que Raphinha, um dos maiores destaques do time nos últimos jogos, foi cortado por lesão.

Na Europa, os 11 países que ainda estão na briga pela classificação à Copa entrarão em campo pela repescagem, às 16h45 (de Brasília). Serão quatro confrontos: Itália x Macedônia do Norte, no estádio Renzo Barbera, em Palermo; Portugal x Turquia, no estádio do Dragão, no Porto; País de Gales x Áustria, no estádio de Cardiff; e Suécia x República Tcheca, na Friends Arena, em Solna.

Nas Eliminatórias da Concacaf, o destaque será o clássico entre México x Estados Unidos, marcada para as 23h (de Brasília), no estádio Azteca, na Cidade do México. A seleção estadunidense se encontra em segundo lugar na classificação geral, com 21 pontos, abaixo do líder Canadá, que tem cinco a mais. O México, em terceiro lugar, tem a mesma pontuação dos EUA, mas perde no saldo de gols (9 a 6).

Na Ásia, entram em campo pelas Eliminatórias a vice-líder do grupo A, Coreia do Sul, com 20 pontos e o líder, Irã, com 22 pontos. Os dois times já estão classificados para a Copa do Mundo. O confronto está previsto para acontecer logo cedo, às 8h (de Brasília), no estádio Busan Said, em Seoul.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos das Eliminatórias nesta quinta-feira:

Eliminatórias – Sul-Americanas

20h30

Brasil x Chile – Globo, SporTV

Uruguai x Peru – SporTV, Premiere

Colômbia x Bolívia – SporTV, Premiere

Paraguai x Equador – SporTV, Premiere

Eliminatórias – Europa (repescagem)

16h45

Itália x Macedônia do Norte – Space, Estádio TNT Sports

Portugal x Turquia – TNT, Estádio TNT Sports

País de Gales x Áustria – Estádio TNT Sports

Suécia x Republica Tcheca – Estádio TNT Sports

Eliminatórias – América do Norte e Central

20h05

Jamaica x El Salvador – Star+

22h05

Panamá x Honduras – Star+

23h

México x Estados Unidos – ESPN, Star+

23h05

Costa Rica x Canadá – Star+

Eliminatórias – Ásia

6h10

Austrália x Japão – ESPN, Star+, Eleven Sports

8h

Coréia do Sul x Irã – Star+, Eleven Sports

9h

Líbano x Síria – Star+, Eleven Sports

Vietnã x Omã – Star+, Eleven Sports

12h

China x Arábia Saudita – Star+, Eleven Sports

14h

Iraque x Emirados Árabes Unidos – Star+, Eleven Sports

Eliminatórias – Oceania

11h

Ilhas Salomão x Taiti – Eleven Sports

11h

Vanuatu x Ilhas Cook – Eleven Sports

14h

Nova Zelândia x Nova Caledônia – Eleven Sports

Fiji x Papua Nova Guiné – Eleven Sports

