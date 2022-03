Onde assistir a Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias nesta terça-feira, 29

Pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo 2022, o Brasil vai a La Paz enfrentar a Bolívia, às 20h30 (de Brasília), na altitude de 3.640 metros do estádio Hernando Siles. A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na fechada.

Líder, com 42 pontos na tabela de classificação, a seleção brasileira, mesmo já classificada, vai em busca da vitória contra a Bolívia para poder manter a invencibilidade e ainda bater o recorde de melhor campanha das Eliminatórias, que é de 43 pontos, feito pela Argentina em 2002. Sob o comando de Tite, são 13 vitórias e três empates até aqui.

Sem poder contar com alguns jogadores como os atacantes Neymar e Vinicius Júnior, suspensos, o técnico terá de fazer algumas mudanças na escalação do time. A equipe deve ter sete alterações: Dani Alves, Éder Militão, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Philippe Coutinho e Richarlison nos lugares de Danilo, Thiago Silva, Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Neymar e Vinicius Júnior. Permanecem no time o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, o meia Lucas Paquetá e o atacante Antony.

Do outro lado, com 15 pontos, ocupando a penúltima posição, a seleção boliviana vem de três derrotas contra Venezuela, Chile e Colômbia, e não tem mais chances de se classificar. O último encontro das duas equipes foi em outubro de 2020, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa, quando o Brasil venceu por 5 a 0.

Apesar de essa ser a última rodada das Eliminatórias, o Brasil ainda pode ter que enfrentar a Argentina, segunda colocada, com 38 pontos, já que a partida que deveria ter acontecido em setembro do ano passado, na Neo Química Arena, foi suspensa após fiscais da Anvisa invadirem o gramado alegando que quatro atletas argentinos haviam desrespeitado protocolos sanitários. A Fifa determinou que esse jogo seja disputado novamente, ainda sem data definida.

Confira onde assistir a partida desta terça-feira:

Eliminatórias da Copa – América do Sul

20h30

Bolívia x Brasil – Globo, SporTV

