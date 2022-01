Onde assistir a Barcelona x Real Madrid pela Supercopa

Barcelona e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, 12, pelas semifinais da Supercopa da Espanha, no estádio Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita. O primeiro ‘El Clasico’ do ano decide quem jogará a final do torneio que coloca em campo os finalistas da Copa do Rei e os dois melhores do Campeonato Espanhol da última temporada. A partida será transmitida pelo canal pago ESPN Brasil e Star +, serviço de streaming do Grupo Disney.

Treinado por Xavi Hernández, ídolo catalão, o Barcelona chega ao confronto buscando surpreender. Sem perder há seis jogos oficiais, o time azul-grená ainda não embalou na temporada e passa por momento complicado, na sexta colocação do Campeonato Espanhol e eliminado ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sem poder contar com o jovem destaque Pedri e com dúvidas quanto a presença do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, do meio-campista holandês Frenkie De Jong e do atacante espanhol Ansu Fati, Daniel Alves, veterano brasileiro de volta ao Barça, deve entrar em campo como titular.

Do lado da capital espanhola, o Real Madrid vive dias de mais sucesso. Liderando La Liga com cinco pontos de vantagem, está embalado com a excelente fase da dupla de ataque Karim Benzema e Vinicius Júnior. Juntos, os atletas marcaram 29 dos 45 gols madridistas no Espanhol. Sem desfalques consideráveis, o treinador Carlo Ancelotti poderá escalar sua equipe ideal, mas pede calma e nega favoritismo: “Todo jogo me assusta. Eu ficaria preocupado se os jogadores pensassem que somos favoritos, mas eles não pensam assim”.

