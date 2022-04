Onde assistir a Ayacucho x São Paulo na Sul-Americana nesta quinta-feira

O São Paulo estreia nesta quinta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), na fase de grupos da Sul-Americana diante do Ayacucho, do Peru, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. A partida terá transmissão pela Conmebol TV.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni pretende dar descanso os atletas que atuaram na final do Campeonato Paulista evitando um maior desgaste físico. Com isso, pode escalar jogadores que atuaram menos nos últimos jogos do Tricolor.

Dessa fora, devem entrar em campo nomes como Patrick, Nikão e Rigoni. Existe ainda a preocupação para o jogo contra o Athletico-PR, no próximo domingo, 10, pelo Brasileiro, partida em que o time quer entrar com força máxima.

Para aliviar os efeitos da altitude – mais de 3.300 metros acima do nível do mar – o time e comissão técnica do São Paulo chegarão à Cusco apenas a algumas horas antes do jogo.

Já pela fase e grupos da Libertadores, o Fortaleza recebe o Colo-Colo, do Chil,e na Arena Castelão, no Ceará e a bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Após conquistar o título da Copa do Nordeste sobre o Sport, o Fortaleza, que conseguiu a classificação inédita para o torneio, por ter encerrado o Brasileirão 2021 na quarta posição, com 58 pontos, joga em casa e com torcida à seu favor. O Colo-Colo, por sua vez, também chega em fase boa, já que vem de quatro vitórias consecutivas e é líder no Campeonato Chileno.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Sul-Americana

19h15

Cuiabá x Melgar-PER – Conmebol TV

River Plate-URU x Racing-ARG – Conmebol TV

21h30

Guaireña-PAR x Independiente Medellín-COL – Conmebol TV

Metropolitanos-VEN x Lanús-ARG – Conmebol TV

Ayacucho-PER x São Paulo – Conmebol TV

Barcelona de Guayaquil-EQU x Montevideo Wanderers-URU – Conmebol TV

Libertadores

19h

Fortaleza x Colo-Colo-CHI – Conmebol TV, ESPN, Star+

21h

Estudiantes-ARG x Vélez Sarsfield-ARG – Conmebol TV, ESPN, Star+

23h

The Strongest-BOL x Libertad-PAR – Conmebol TV, ESPN, Star+

