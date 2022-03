Olivério Júnior deixa cargo no Palmeiras após pressão de torcedores

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira, 3, o desligamento do assessor de imprensa Olivério Júnior. Ele comandava o departamento de comunicação do clube paulista, mas virou alvo de pressão da Mancha Alvi Verde, principal organizada palmeirense.

Olivério seguirá trabalhando diretamente com a presidente Leila Pereira, com quem mantém vínculo profissional a sete anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.com e confirmada pela PLACAR.

“Eu solicitei a saída em virtude de um projeto pessoal que está indo muito bem e precisa da minha presença. Eu já vinha fazendo a transição e o Fernão [Ketelhuth], que já trabalha, aqui vai assumir. Sobre a Leila, trabalhamos juntos a sete anos e vou continuar a trabalhar com ela pessoalmente, como sempre foi”, explicou.

As conversas para o desligamento já ocorriam desde a última semana. Mesmo com pouco tempo na presidência do clube, Leila Pereira sofria críticas e pressão pela presença do profissional.

Nos últimos dias, a Mancha emitiu comunicado nas redes sociais pedindo a demissão. Ele foi chamado de “mau-caráter” e “gambá informante”, alusão pejorativa ao fato de também ter clientes no Corinthians, entre eles o ex-presidente Andres Sanchez.

A Tuddo, empresa que lidera há vinte anos, também trabalha diretamente na comunicação corintiana, mas assessora diversos outros atletas, treinadores e executivos de futebol de outras equipes, inclusive de rivais.

Pouco antes da decisão da Recopa Sul-Americana, torcedores palmeirenses também fizeram protestos direcionados ao profissional. Dentro de campo, a equipe se sagrou campeã pela primeira vez da competição ao vencer por 2 a 0 o Athletico Paranense, no Allianz Parque.

