Vexame da Uefa: sorteio da Liga dos Campeões é anulado por erro técnico

A Uefa protagonizou um fiasco sem precedentes nesta segunda-feira, 13. Pouco depois de realizar o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2021/2022,em Nyon, Suíça, a entidade informou que a definição dos duelos foi anulada. De acordo com a entidade, um problema técnico no software que indica quais times podem se enfrentar causou um erro no procedimento. Assim, um novo sorteio foi marcado para começar às 11h, de Brasília.

Dentre os confrontos previamente definidos destacava-se Manchester United x PSG, que colocaria novamente frente à frente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Os outros duelos eram Benfica x Real Madrid, Villarreal x Manchester City, Atlético de Madri x Bayern de Munique, RB Salzburg x Liverpool, Inter de Milão x Ajax, Sporting x Juventus e Chelsea x Lille.

“Em razão de um problema técnico com o software de um prestador de serviços externo que indica aos árbitros quais as equipas elegíveis para jogarem entre si, ocorreu um erro material no sorteio das oitavas de final da UEFA Champions League. Como resultado disso, o sorteio foi declarado nulo e será totalmente refeito”, informou a Uefa.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA (@UEFA) December 13, 2021

Entenda o que aconteceu

As normas do sorteio dividem os clubes em dois potes: os primeiros colocados na fase de grupos terão, obrigatoriamente que enfrentar um segundo colocado. Além disso, clubes que estavam na mesma chave não podem se reencontrar nas oitavas, bem como clubes de um mesmo país.

O primeiro sorteio, que colocou frente à frente Real Madrid e Benfica, foi realizado sem problemas. O vexame começou no segundo duelo, quando o nome do Villarreal saiu do pote de segundos colocados. Ele não poderia enfrentar o Manchester United, que estava em seu grupo, de modo que a bolinha da equipe inglesa sequer deveria constar no sorteio. No entanto, o duelo foi definido (e anulado, pois o erro foi percebido imediatamente).

Na sequência, erros menos claros ocorreram em razão do problema do software. Nas redes sociais, rapidamente foi notado que no sorteio do adversário do Atlético de Madri foi colocada a bolinha do Liverpool (que foi seu adversário na fase de grupos) e não foi colocado o do Manchester City. No fim, o campeão espanhol foi sorteado para enfrentar o poderoso Bayern de Munique. Diante da reclamação dos espanhóis, a Uefa admitiu o erro e teve de refazer o sorteio.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV — Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021