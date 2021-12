Oficial: Inter anuncia a contratação do técnico uruguaio ‘Cacique’ Medina

O Internacional anunciou nesta segunda-feira, 27, a contratação do técnico uruguaio Alexander “Cacique” Medina, de 43 anos, que estava no-Talleres, da Argentina. Ele será o substituto do compatriota Diego Aguirre, demitido pelo clube gaúcho no fim do ano, e assinou contrato válido até dezembro 2022.

“Bienvenido, Cacique Medina. A tribo colorada está contigo”, escreveu o Inter em suas redes sociais. Ex-atacante, com passagens pelo Nacional, do Uruguai, além de clubes de Argentina e Chile, Medina iniciou sua carreira de treinador em 2016, nas categorias de base do Nacional, e desde junho de 2019 comandava o Talleres.

Na equipe argentina, brilhou intensamente na temporada de 2021, na qual levou o modesto time à terceira colocação do Campeonato Argentino, atrás apenas de River Plate e Boca Juniors.

Visto como um dos técnicos mais promissores da nova geração, ele tinha propostas de outros clubes, informou o Inter em nota na qual também destacou que, “além do crescimento nos resultados, o Talleres fez três das suas maiores vendas na história com as negociações do atacante Nahuel Bustos, do meio-campista Federico Navarro e do defensor Piero Hincapié, jovens oriundos da base aproveitados por Medina e que renderam bons frutos”.

Segundo um perfil escrito pelo diário argentino La Nación, o apelido de “Cacique” surgiu nos tempos de jogador, por ser um atacante “potente e com personalidade de liderança”.