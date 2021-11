Oficial: ídolo Xavi retorna ao Barcelona, agora como técnico

Xavi Hernández está de volta ao Camp Nou. O ex-meio-campista se desvinculou oficialmente nesta sexta-feira, 5, do Al-Sadd, onde estava desde 2015 e acumulava títulos como jogador e treinador. O clube do Catar anunciou o acordo pelas redes sociais informando que “concordou com a liberação para o Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão”, estimada em 5 milhões de euros (32,3 milhões de reais pela cotação atual). Ele substituirá outro vitorioso ex-atleta da equipe, Ronald Koeman, demitido há uma semana. Foram necessários longos dias de conversas, com a presença de dirigentes espanhóis em Doha, para a conclusão da negociação.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

“A diretoria do Al-Sadd concordou com a mudança de Xavi para Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão estipulada no contrato. Concordamos em cooperar com o Barcelona no futuro. Xavi é uma parte importante da história de Al-Sadd e desejamos a ele muito sucesso”, diz o clube no comunicado, que também externou sobre o desejo pessoal do ex-jogador de ajudar o Barcelona.

“Xavi nos informou há poucos dias sobre seu desejo de ir para o Barcelona neste momento específico, devido à fase crítica que o clube de sua cidade está passando, e nós entendemos isso e decidimos não ficar em seu caminho. Xavi e sua família continuarão sendo bem-vindos em Doha e nosso relacionamento continuará”, completa.

Uma das mais célebres crias de La Masia, como é conhecida a categoria de base do Barcelona, Xavi vestiu a camisa azul e grená dos 11 até os 35 anos. Como profissional, atuou em em 767 partidas e conquistou, entre outros títulos, oito ligas espanholas, quatro Ligas dos Campeões (2006, 2009, 2011 e 2015) e dois Mundiais de Clubes (2009 e 2011). Pela seleção espanhola, faturou ainda a Copa do Mundo de 2010 e as Euros de 2008 e 2012.

Em 2015, Xavi se transferiu justamente para o Al-Sadd, pelo qual atou até 2019, quando assumiu diretamente o cargo de treinador. Na nova função, manteve sua sina vitoriosa ao erguer duas vezes a Copa do Catar e também a Copa do Emir do Catar. O ex-jogador chegou a receber um convite da CBF para ser auxiliar de Tite na seleção brasileira durante a Copa no Catar, mas recusou a oferta.

Xavi retorna à Catalunha com uma missão ingrata: tirar o Barcelona da crise em que se afundou em 2021, com dívidas milionárias que culminaram na saída forçada do ídolo Lionel Messi. O time ocupa a nona colocação do Campeonato Espanhol, com 16 pontos, nove a menos que a líder Real Sociedad, em 11 jogos.