Oficial: Haaland é anunciado pelo Manchester City

O Manchester City anunciou a contratação de Erling Haaland nesta terça-feira, 10. O atacante norueguês deixa o Borussia Dortmund mediante pagamento de multa rescisória, em valores que giram entre 60 e 75 milhões de euros (325 e 405 milhões de reais). Aos 21 anos, o jogador deve receber um salário de 375 mil libras por semana, equivalente a 2,3 milhões de reais.

Sondado pelas potências Real Madrid e Barcelona, a sensação norueguesa escolheu o City para defender. Filho de Alf-Inge Haaland, ex-capitão da equipe inglesa, o jogador tem diversas fotos com a camisa do time azul de Manchester.

Contratado para dar sequência ao projeto do Manchester City em busca do sonhado título da Liga doa Campeões, o jogador chega para suprir uma posição escassa no elenco, a de centroavante. Contando apenas com Gabriel Jesus, muitas vezes escalado como ponta, desde que o argentino Sergio Agüero deixou o clube, Pep Guardiola agora terá um dos melhores na posição para a temporada 2022/23.

Haaland estreou profissionalmente pelo Bryne, antes de jogar no Molde. Após se destacar nos clubes noruegueses, brilhou no Red Bull Salzburg, da Áustria, onde fez 29 gols em 27 partidas. Contratado pelo Borussia Dortmund para 2020, fez 88 jogos e marcou 85 vezes com o time alemão desde então.

