Oficial: Felipão é anunciado como novo diretor técnico do Athlético-PR

O Athlético-PR anunciou nesta quarta-feira, 4, a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, que irá substituir a vaga deixada por Fábio Carille, demitido logo após a derrota do Furacão por 5 a 0 na Libertadores. Felipão, 73 anos, estava livre no mercado desde outubro passado quando, quando deixou o Grêmio. O acordo, segundo divulgado pelo clube paranaense, será para a função de diretor técnico, acumulando as funções de dirigente e de treinador enquanto o clube não define um novo treinador.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Ele estava em Portugal com a família e chega ao Athletico com dois auxiliares que já o conhecem de longa data: Carlos Pracidelli e Paulo Turra.

Felipão é o novo diretor técnico do Athletico. Também passam a integrar a comissão técnica os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra.

Até nova definição, Luiz Felipe Scolari acumulará com sua equipe a função de treinador. ➡️ https://t.co/vTHOAilFPr#Athletico — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 4, 2022

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Felipão estava sem trabalhar desde que deixou o Grêmio, em outubro do ano passado – acabou demitido após 21 jogos e com o time em penúltimo lugar no Brasileirão. Antes, havia passado por Cruzeiro (2020) e Palmeiras (2018).

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!