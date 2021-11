Oficial: Antonio Conte é o novo técnico do Tottenham

O Tottenham anunciou nesta terça-feira, 2, uma contratação de peso: a do treinador Antonio Conte, que substituirá o demitido Nuno Espírito Santo na sequência da temporada europeia. O técnico italiano com passagens por Juventus, Chelsea, seleção italiana e Inter de Milão assinou contrato até julho de 2023, com opção de prorrogação, com a equipe londrina.

Espírito Santo foi demitido pouco mais de quatro meses após ser anunciado, em 30 de junho, e somente 17 jogos no cargo. O português fora o nome escolhido pelo presidente do clube, Daniel Levy, depois de uma série de negociações frustradas com outros nomes, incluindo o próprio Conte, que explicou a situação em sua chegada a Londres.

“No verão passado a nossa união não aconteceu porque o fim da minha relação com o Inter de Milão ainda era muito recente e emocionalmente muito envolvido com o final da temporada, por isso senti que ainda não era o momento certo para voltar a ser treinador”, afirmou o treinador que tirou a Inter de um jejum de 11 anos sem o título italiano.

“Mas o entusiasmo e a determinação contagiantes de Daniel Levy em querer confiar-me esta tarefa já tinham atingido o alvo. Agora que a oportunidade voltou, optei por aproveitá-la com grande convicção”, completou Conte, de 52 anos. O ex-jogador com passagens vitoriosas pela Juventus se consolidou como um dos grandes técnicos da atualidade.

Ele possui três scudetti no comando da Juventus (2012, 2013 e 2014), uma Premier League pelo Chelsea (2017) e um Campeonato Italiano pela Inter (2021), além de ter levado a Itália às quartas de final da Euro-2016.

“Estou extremamente feliz por voltar a treinar e fazê-lo em um clube da Premier League que tem a ambição de ser protagonista novamente”, disse. “O Tottenham Hotspur possui instalações de última geração e um dos melhores estádios do mundo. Mal posso esperar para começar a trabalhar para transmitir à equipe e aos adeptos a paixão, mentalidade e determinação que sempre me distinguiram, como jogador e como treinador.”

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

O Tottenham perdeu por 3 a 0 em casa para o Manchester United no fim de semana, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe ocupa a oitava colocação na competição, com 15 pontos.

