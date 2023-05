Obras de reconstrução das arquibancadas do Pacaembu vão começar

A oito meses da data prevista para a reinauguração, uma nova etapa nas obras no complexo Pacaembu está prestes a iniciar. A reconstrução das arquibancadas do estádio começará nos próximos dias, assim como a construção de camarotes, criação de áreas de alimentação e reformas de banheiros.

Como o complexo do Pacaembu é tombado e nenhuma estrutura dentro dele pode ser descaracterizada, as novas arquibancadas terão o mesmo formato da original.

A única exceção desse aspecto é o edifício multiuso que será construído no lugar do tobogã (como era chamada a arquibancada sul) já que a arquibancada não fazia parte do projeto arquitetônico original e foi construída em 1970.

Grande parte da terra já foi retirada da obra e cada vez mais a construção passa a ter contornos novamente de estádio. A reinauguração segue prevista para 25 de janeiro de 2024, data da final da próxima edição da Copa São Paulo, o principal torneio de base do Brasil.

A expectativa é de que em outubro deste ano se inicie a fase de desmonte da estrutura do Pavilhão Pacaembu, a tenda erguida para shows, e o estádio volte a ter grama, como disse em entrevista à PLACAR no ano passado Eduardo Barella, CEO da Allegra, concessionária que administra o estádio.

Na ocasião, Barella explicou que o projeto prevê um fluxo de 7 500 pessoas por dia, ou 3 milhões de visitantes por ano. Integrado ao clube poliesportivo, abrigará atrações como uma esplanada de convenções e eventos, estacionamentos, um centro de medicina esportiva, hotel e galeria de arte.