O que se sabe sobre o golpe de criptomoeda envolvendo atletas do Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa, atualmente no Nottingham Forest, e o lateral Mayke, do Palmeiras, tiveram um prejuízo superior a R$ 11 milhões, por investimento em criptomoedas, realizado em 2022. Segundo informações da TV Globo, o reembolso não foi realizado pela Xland, empresa indicada pela corretora WLJC, que tem Willian “Bigode”, ex-jogador do Verdão e atualmente no Fluminense, entre os proprietários.

De acordo com o divulgado, as empresas prometiam um retorno de 3,5% a 5% ao mês do que foi investido. Scarpa aportou R$ 6,3 milhões, enquanto Mayke colocou mais de R$ 4,5 milhões. Porém, os atletas não conseguiram resgatar o dinheiro, procurando a Justiça para rescindir o contrato.

Assim, Gustavo Scarpa e Mayke abriram uma ação judicial contra a Xland, a WLJC e a Soluções Tecnologia Eireli, que transformou o dinheiro em criptomoeda.

O meia, que tem processo correndo na 10ª Vara Cível de São Paulo, pede a rescisão dos contratos e a devolução integral do investido, enquanto o lateral, que tem o processo correndo na 14ª Vara Cível de São Paulo, também exige o pagamento de mais R$ 3,2 milhões, que seria o lucro do período, o que faria as causas, juntas, somarem cerca de R$ 14 milhões.

Segundo informações complementares da ESPN, Willian também afirma ser vítima do golpe, que não afetou apenas Scarpa e Mayke, mas outros jogadores do Palmeiras e Fluminense, atual clube do atacante proprietários de uma das rés. Procurada, a assessoria que atende tanto Scarpa quanto Willian, disse que não comentaria o caso no momento.