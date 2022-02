O que mudou no Palmeiras do Mundial 2021 para o de 2022

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes contra o Al Ahly, do Egito, nesta terça-feira, 8, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. Pressionado pela campanha decepcionante na edição de 2020 (disputada em 2021), o alviverde espera espantar o fantasma e apagar o insucesso do ano passado, quando esbarrou no Tigres, do México, na semifinal.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras manteve o elenco-base nas últimas temporadas e contou apenas com mudanças pontuais – em chegadas e saídas. Um dos exemplos é o lateral-esquerdo Matías Viña, antes presente no elenco, mas atualmente defendendo a Roma, da Itália. Dudu, ídolo palmeirense, por outro lado, estava fora do alviverde no último ano e retornou para esta temporada.

Abel Ferreira, técnico do clube paulista, escalou o time para enfrentar o Tigres, em 2021, com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Entre os 11 iniciais do Mundial passado, apenas Viña e Luiz Adriano não seguem no plantel. Gabriel Menino, promessa alviverde, não foi relacionado para a disputa que acontece nesta terça-feira, 8. Porém, para enfrentar o Al Ahly, a provável escalação de Abel Ferreira é: Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Murilo; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Rony e Dudu.

Além da entrada de Murilo, zagueiro recém-contratado, a outra novidade é Dudu. Mas a maior mudança deve ser no sistema, pois Abel deve utilizar um sistema com três defensores, bastante treinado durante a temporada.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!