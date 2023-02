O que falta para o Palmeiras anunciar Andrey, joia do futebol brasileiro

Estrela da seleção brasileira na conquista do Campeonato Sul-Americano sub-20, Andrey Santos está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras. Contratado recentemente pelo Chelsea junto ao Vasco, o volante de 18 anos ainda não pode atuar pelos Blues por ainda não ter um “work permit” para o futebol da Inglaterra. Assim, um empréstimo ao clube brasileiro pode ser o destino do atleta, visto como substituto ideal para Danilo, que se transferiu ao Nottingham Forest.

O meio-campista estava na Inglaterra após disputar o torneio de categorias de base, mas retornou para finalizar a negociação. De acordo com apuração do ge nesta terça-feira, 21, três fatores precisam ser discutidos para que o contrato seja firmado: o tempo de empréstimo, acertos financeiros e a participação no Mundial sub-20.

Inicialmente, a ideia do Chelsea era emprestar o brasileiro até junho. No entanto, o Palmeiras, que é considerado favorito em todos os campeonatos da temporada, prefere um empréstimo até dezembro. O clube inglês, por sua vez, quer deixar no contrato uma cláusula que permitiria pedir a volta do atleta antecipadamente.

A outra questão é que o Verdão quer ter autonomia para liberar ou não o atleta para a disputa do Mundial sub-20, que acontece entre maio e junho. O Chelsea gostaria que o jogador disputasse o torneio na Indonésia, enquanto o Palmeiras deve barrar suas jovens estrelas, como Endrick e Giovani.

Destaque das categorias da base do Vasco, Andrey debutou como profissional em 2021, ainda menor de idade, no Campeonato Carioca. Mais maduro, com presença constante nas seleções de base, se consolidou em 2022 como peça importante da equipe principal e rapidamente caiu nas graças da torcida durante a Série B. Após brilhar, deixou o cruzmaltino por 12 milhões de euros (cerca de 66 milhões de reais), rumo ao Chelsea.

O que é o Work Permit

O ‘work permit’ é o visto de trabalho que todo estrangeiro precisa receber das autoridades britânicas para trabalhar no Reino Unido. No caso de jogadores de futebol, a FA (federação inglesa) possui um sistema de pontos para que jogadores de fora do país recebam o visto. O atleta precisa somar no mínimo 15 pontos para ser automaticamente aprovado.

Os pontos são conquistados pelo jogador com base nos seguintes fatores, sempre levando em conta os últimos 12 meses:

Número de jogos pela seleção de seu país;

Número de minutos jogados em competições nacionais;

Número de minutos jogados em competições internacionais;

Última posição do time do jogador em sua liga nacional;

Até onde o time do jogador avançou em competições internacionais;

Em qual nível está a liga do time do jogador.

Neste último critério, a FA separa as ligas em seis níveis, sendo o primeiro composto pelos Campeonatos Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão e Francês, e o segundo, pelas ligas de Portugal, Holanda, Bélgica, Turquia e a segunda divisão inglesa. O Campeonato Brasileiro está apenas no terceiro nível, enquanto a Série B do Brasil – onde Andrey jogou na última temporada – está no sexto e último nível.

Como o ex-volante do Vasco não tem minutos pela Série A do Brasileiro, nem pela seleção principal do Brasil, nem pela Libertadores – que tem uma pontuação equivalente à da Liga dos Campeões da Europa quando são avaliadas as aparições internacionais do jogador -, ele não conseguiu obter os 15 pontos necessários por enquanto.

A barreira do ‘work permit’ mudou após o Brexit, como foi chamado o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, em 2020. Jogadores europeus de fora das ilhas britânicas também passaram a ser considerados estrangeiros desde então. O atacante holandês Justin Kluivert, por exemplo, foi impedido de ser registrado pelo Fulham no ano passado por não ter conseguido os 15 pontos necessários, e o time de Londres desistiu da contratação junto à Roma. Atualmente, ele está emprestado pelos italianos ao Valencia, da Espanha.