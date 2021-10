O Catar é logo ali: os recordes que podem ser quebrados na Copa de 2022

Atualizado em 12 out 2021, 10h56 - Publicado em 12 out 2021, 10h44

Por Guilherme Azevedo

Falta pouco mais de um ano para o início da Copa do Mundo do Catar, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Além da seleção anfitriã, a tetracampeã Alemanha já carimbou seu passaporte para o evento e o pentacampeão Brasil deve fazer o mesmo ainda esta semana. O Mundial existe desde 1930, no Uruguai, e é o ápice do futebol. Durante um mês a cada quatro anos (a Fifa tem planos de encurtar para dois), as atenções do planeta estão voltadas às seleções participantes, que no ano que vem ainda serão 32.

As grandes façanhas no torneio são motivo de glória e colocam seus protagonistas imediatamente no “hall da fama” do esporte. Em 2022, uma série de recordes e marcas histórias podem ser batidas. Confira, abaixo:

O maior veterano brasileiro

Os jogadores do Brasil que atuaram com mais idade em uma Copa do Mundo são Nilton Santos e Djalma Santos, respectivamente, nas edições de 1962 e 1966, com 37 anos. Porém, na Copa do Catar, o recorde tem grandes chances de ser batido, principalmente pelo zagueiro Thiago Silva, que chegará com 38 para a disputa. Perto de sua quarta Copa do Mundo, o defensor só se vê ameaçado no recorde em caso de uma convocação do lateral-direito Daniel Alves, que pode atuar com 39 anos. O recordista entre todos os países é o goleiro egípcio Essam El-Hadary, que atuou na Copa da Rússia, em 2018, com 45 anos e 5 meses.

Messi na cola de Maradona, Cafu e Matthaus

Lionel Messi terá 35 anos na Copa do Catar e tem a chance de incluir mais alguns itens em sua coleção de recordes. Com 19 jogos no torneio desde sua estreia em 2006, ele se tornará o argentino e o sul-americano com mais jogos na história do torneio caso atue nas três partidas da primeira fase, superando os compatriotas Javier Mascherano (20) e Diego Armando Maradona (21) e o brasileiro Cafu (20). Em caso de uma boa campanha, que chegue à semifinal (fato que já garante sete partidas em virtude da disputa de terceiro lugar), ele se tornará o jogador com mais atuações na história do torneio (26), superando os 25 estabelecidos pelo alemão Lothar Matthaus. Deve ser também a última chance de Messi não ostentar uma marca menos agradável: a de maior craque a jamais conquistar o torneio, numa disputa que tem o holandês Johan Cruyff, o húngaro Ferenc Puskás, o brasileiro Zico e o seu contemporâneo português Cristiano Ronaldo. Ao menos, o argentino chegará ao Catar aliviado após conquistar seu primeiro título pela seleção argentina adulta, a Copa América deste ano diante do Brasil, no Maracanã.

Bastilha tomando o mundo

Em 14 de julho de 1789, a burguesia francesa tomou a Bastilha e encaminhou a Revolução que acabou com um reinado absolutista. Duzentes e trinta e três anos depois, a seleção gaulesa pode tomar o mundo do futebol e repetir uma façanha que não acontece há 60 anos: o bicampeonato mundial. Atual campeã da Copa do Mundo, a França chega ainda mais badalada com o retorno ao time de Karim Benzema e Kylian Mbappé mais maduro, e pode igualar o Brasil de 1958 e 1962 e a Itália de 1934 e 1938, únicos que venceram duas edições seguidas do torneio. Munição é o que não falta para a tropa de Didier Deschamps.

Clube do penta pode crescer

“Todo mundo tenta, mas só o Brasil o penta”. O bordão que pegou na Coreia do Sul e no Japão completará 20 anos em 2022 e corre risco de perder o sentido. Itália e Alemanha já conquistaram o tetra, em 2006 e 2014, respectivamente, e chegarão ao Catar com chances de alcançar a seleção brasileira como maior vencedor do torneio. Já França, Argentina e Uruguai disputam uma vaga no grupo dos tricampeões. Confira os campeões do torneio:

Brasil (5): 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002

Alemanha (4): 1954, 1974, 1990 e 2014

Itália (4): 1934, 1838, 1982 e 2006

Argentina (2): 1978 e 1986

Uruguai (2): 1930 e 1950

França (2): 1998 e 2018

Espanha (1): 2010

Inglaterra (1): 1966

Ameaça a Klose?

Ainda distante de rivais, Miroslav Klose tem tudo para se manter o maior artilheiro da história de Copas do Mundo. Com 16 gols no torneio, o atacante da Alemanha consolidou a marca ao ultrapassar Ronaldo, que tem 15, na goleada por 7×1 sobre o Brasil, em pleno Mineirão, na Copa do Mundo de 2014. Não será fácil alcançá-lo, mas tampouco convém de determinados goleadores. Dentre os atletas que devem estar no Catar, os que mais se aproximam são o também alemão Thomas Müller, que tem 10 tentos, o português Cristiano Ronaldo e o uruguaio Luis Suárez (7), o argentino Lionel Messi, o inglês Harry Kane e o brasileiro Neymar (6).

Buffon, o insaciável

Gianluigi Buffon certamente já será lembrado como um dos jogadores mais respeitáveis da história. Campeão do mundo em 2006, o veterano goleiro deixou a Juventus para retornar ao Parma, o clube que o revelou, aos 42 anos. Seu objetivo, ainda que remoto, é se manter em alto nível e tenmtar convencer o técnico Roberto Mancini a convocá-lo, ainda que como terceiro goleiro (seu xará Gianluigi Donnarumma é o novo dono da meta italiana). Caso, de fato, integre o elenco da Azzurra, Buffon se tornará o único atleta com seis participações em Copas como atleta (foi reserva em 1998 e titular em 2002, 2006, 2010 e 2014). O recorde poderia ter sido batido em 2018, mas a Itália acabou ficando fora do torneio na Rússia.