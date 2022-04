O calendário da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2022

Faltando pouco menos de sete meses para a estreia na Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira tem seu calendário de preparação quase totalmente definido. Nesta quarta-feira, 27, a CBF confirmou que o time de Tite enfrentará o Japão em um amistoso em 6 de junho, em Tóquio. Ao todo, serão cinco jogos até a convocação e apresentação dos atletas para a disputa do Mundial no fim do ano.

Na data Fifa de junho, além do jogo com o Japão, o Brasil fará mais outros dois amistosos: no dia 2, em Seul, contra a Coreia do Sul, e no dia 11, em Melbourne, na Austrália, contra a Argentina. Não é possível enfrentar seleções europeias por conflito de calendários, já que os países do Velho Continente usam as datas Fifa para a disputa da Liga das Nações.

Já na data Fifa de setembro, a previsão é de um amistoso com o México e da realização do jogo das Eliminatórias contra a Argentina, que foi abandonado no ano passado depois de agentes da Anvisa invadirem o campo da Neo Química Arena para apreender jogadores argentinos que teriam violado normas sanitárias. Ainda não há datas definidas, mas os jogos devem acontecer entre os dias 19 e 27.

A data limite para a convocação dos jogadores para a Copa do Mundo é 14 de novembro, mas a lista deve ser divulgada por Tite antes disso. O Brasil fará um período de treinamentos na Europa antes da viagem a Doha, no Catar. A estreia na Copa do Mundo é em 24 de novembro, contra a Sérvia.

Confira o calendário da seleção até a Copa do Mundo:

2/6 – Coreia do Sul x Brasil (amistoso), em Seul (Coreia do Sul)

6/6 – Japão x Brasil (amistoso), em Tóquio (Japão)

11/6 – Argentina x Brasil (amistoso), em Melbourne (Austrália)

Setembro – Brasil x México (amistoso)

Setembro – Brasil x Argentina (jogo atrasado das Eliminatórias)

14/11 – Data limite para convocação final

24/11 – Brasil x Sérvia (Copa do Mundo)

28/11 – Brasil x Suíça (Copa do Mundo)

2/12 – Brasil x Camarões (Copa do Mundo)

