Novorizontino x Palmeiras: onde assistir à abertura do Paulistão 2022

O Campeonato Paulista 2022, começa neste domingo,23, com a partida entre Novorizontino x Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O duelo terá transmissão em TV aberta da Record para os estados de SP, RS, SC, PR, MT e MS, na internet pelo canal R7, também via pay-per-view, com Premiere e Paulistão Play.

A partida originalmente válida pela 5ª rodada foi antecipada a pedido do Palmeiras, que entre 3 e 12 de fevereiro disputará o Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes. O Verdão integra o Grupo C, ao lado de Mirassol, Ituano e Botafogo-SP.

O clube mais vitorioso do estado nos últimos anos, trouxe o meia colombiano Eduard Atuesta, o atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo, o goleiro Marcelo Lomba, do Inter, e o zagueiro Murilo, vindo do Lokomotiv Moscou. O Palmeiras ainda busca um camisa 9 de renome, e usará o focará suas atenções nas primeiras semanas à disputa do Mundial.

O jogo deste domingo será o único antes da definição da lista dos 23 inscritos para o Mundial. Espera-se, portanto, que o técnico Abel Ferreira escale força máxima, com a seguinte provável escalação: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Mayke (Marcos Rocha), Danilo, Zé Rafael (Rafael Navarro), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.



23 de janeiro

16h

Novorizontino x Palmeiras (TV Record, R7, Premiere, Paulistão Play)