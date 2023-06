Depois de uma longa novela, o futuro de Lionel Messi está definido. Atual campeão da Copa do Mundo, o craque argentino não viu a negociação de uma volta para o Barcelona avançar, recusou as investidas bilionárias do futebol saudita e foi seduzido pela proposta do Inter Miami, dos Estados Unidos. Profissional desde 2020, o time é um projeto ambicioso presidido pelo ex-atleta David Beckham, que conta com meio-campo brasileiro, mas vem mal na atual MLS (liga de futebol norte-americana).

Em entrevista exclusiva ao jornal espanhol Mundo Deportivo, nesta quarta-feira, 7, Messi confirmou o novo destino. Nas próximas semanas, o craque do futebol mundial desembarca nos Estados Unidos, com o status de um imenso movimento da história do esporte no país.

PLACAR buscou desvendar a história e curiosidades do Inter Miami, além de entender como o argentino foi seduzido pela equipe. Confira:

Fundado por Beckham

A história do Inter Miami está completamente ligada a David Beckham. Desde que o astro chegou à MLS, em 2007, o inglês foi apontado como potencial dono de uma franquia do futebol local. Anos depois de esperar a vez de ser escolhido com uma vaga no campeonato, o ex-meio-campista recebeu a confirmação, em 2018, que poderia abrir o Inter Miami. Dois anos depois, em 2020, a equipe estreou profissionalmente.

Atualmente, Beckham é o presidente do Inter Miami e tem como sócios Jorge Mas e Jose Mas, bilionários de uma multinacional americana. Nos anos de projeto, um dos grandes nomes contratados foi de Gonzalo Higuaín, ex-centroavante argentino que se aposentou pelo clube.

Resultados modestos

Esta é apenas a quarta temporada do Inter Miami. Em 2020, 2021 e 2022, a equipe do leste americano não fez nenhuma grande campanha. Na MLS, chegou aos playoffs no ano de estreia e na última temporada, enquanto nesta edição é lanterna da sua conferência. Pela U.S Open Cup (Copa dos Estados Unidos), estreou no ano passado e caiu nas oitavas. Nesta edição está nas quartas de final.

Brasileiros presentes

Atualmente, o elenco do Inter Miami conta com dois brasileiros: Gregore, volante que trocou o Bahia pelo time americano em 2021, e Jean Mota, meio-campista que jogou no Santos durante seis temporadas. Eles são os únicos dois que já defenderam a equipe da Flórida.

Plano de sedução a Messi

Lionel Messi tinha a possibilidade de fechar com o Barcelona, olhares de gigantes mundo afora e uma proposta financeira astronômica da Arábia Saudita. O argentino, no entanto, foi atraído pelo projeto do Inter Miami.

De acordo com as informações do jornal Mundo Deportivo, a MLS deseja usar Messi como imagem da Copa América de 2024, nos Estados Unidos, e da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, o atual campeão e melhor jogador do Mundial, que ainda não descartou a possibilidade de mais uma participação, enxergou com melhores olhares a mudança de casa.

Outro fator importante foi o envolvimento direto de David Beckham na negociação. Segundo divulgado pela imprensa espanhola, o inglês teve participação ativa no convencimento, apontando para o projeto ambicioso do Inter Miami.