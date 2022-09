Novo Rogério? Conheça Leandro, o goleiro-artilheiro da base do São Paulo

O goleiro Leandro, destaque da equipe sub-20 do São Paulo, marcou um belo gol de falta na última quinta-feira, 22, na goleada por 6 a 0 diante da Penapolense, pela fase de grupos do Campeonato Paulista da categoria, e provocou um sentimento de dèjá-vú ao torcedor tricolor.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A cena viralizou nas redes sociais e remeteu a lembrança, inevitavelmente, de Rogério Ceni, considerado por muitos o maior ídolo da história do clube.

Feliz pelo gol e pela classificação!!! Seguimos, que venha as quartas de final!!!! 🙏🏻🇾🇪❤️ pic.twitter.com/LO39kHjE1W — LM22 (@LeandroNink04) September 23, 2022

Atualmente treinador do São Paulo, Ceni é o maior goleiro-artilheiro da história do esporte, com 129 gols reconhecidos pela Fifa. Durante a carreira, ele se especializou em cobranças de falta e pênalti, tendo marcado pela primeira vez aos 24 anos.

Leandro, por outro lado, já balançou as redes ainda aos 17 anos. Prodígio, é destaque em Cotia (cidade da região metropolitana de São Paulo que abriga o Centro de Formação de Atletas do Tricolor) desde os 15 anos.

Continua após a publicidade

Tamanho destaque, já foi convocado pela seleção brasileira sub-17, além de ter sido inscrito no Campeonato Paulista profissional desta temporada. Ainda que cedo, é impossível não comparar a Rogério Ceni.

Além da habilidade com o pé esquerdo para cobrar faltas, Leandro é bastante elogiado debaixo das traves. Alto e de muita envergadura, sempre recebeu chances entre os mais velhos. O goleiro também se destaca por ser um pegador de pênaltis.

Alex, treinador da equipe sub-20, exímio cobrador de faltas, comentou sobre o garoto, em vídeo divulgado pelo clube:

“O São Paulo teve um dos maiores cobradores que eu vi, o Rogério. E o Leandro pegou tanto gosto pela coisa que estamos precisando frear um pouquinho. Eu até brincava com ele e quebrei as pernas. Falava para começar a treinar agora, que com 23 anos faria o seu primeiro. Mas hoje ele fez um gol maravilho, está de parabéns.”

Leandro também falou às redes sociais do São Paulo e relatou: “eu tinha comentado com meu pai que eu faria gol hoje. Estou muito feliz, de verdade, uma sensação única. Ainda mais que no São Paulo nós tivemos o Rogério Ceni.”

O gol marcado por ele foi o primeiro da partida, logo aos dois minutos. Talles, duas vezes,, Palmberg, Brito e Pedrinho completaram o placar. Com a vitória, a equipe avançou aos mata-matas e enfrentará a Ponte Preta nas quartas de final.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!