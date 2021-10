Novo rico, Newcastle é comprado por fundo de investimentos saudita

Atualizado em 7 out 2021, 15h28 - Publicado em 7 out 2021, 15h07

Por Da Redação

O Newcastle e a Premier League, responsável pela gestão da elite do Campeonato Inglês, confirmaram na tarde desta quinta-feira, 7, a venda do clube para um fundo de investimentos da Arábia Saudita, administrado pelo príncipe Mohammed bin Salman. Os valores não foram divulgados, mas especula-se na imprensa local a quantia de 300 milhões de libras (2,2 bilhões de reais, pela cotação atual).

As negociações iniciaram ainda em 2020, mas acabaram interrompidas diante de um cenário de denúncias sobre pirataria das transmissões de jogos do campeonato e violação de direitos humanos no país árabe.

Na ocasião, em entrevista ao jornal The Times, os investidores acusaram a organização do campeonato e alguns de seus clubes de ter dificultado as negociações. A liga passou quatro meses avaliando a proposta.

A aquisição, agora, foi consolidada após a retomada das negociações motivada por um acordo entre os sauditas e a rede beIN Sport, de propriedade do Catar e, até então, proibida de operar na Arábia Saudita. A emissora detém os direitos de transmissão dos jogos da liga no Oriente Médio.

“Todas as aprovações necessárias foram obtidas da Premier League e a aquisição foi concluída em 7 de outubro de 2021. O Grupo de Investimento é formado por investidores pacientes de longo prazo que têm toda a confiança no sucesso futuro do clube. O anúncio de hoje é a conclusão de um processo completo e detalhado que permitiu ao Grupo de Investimento chegar a um acordo que beneficia todas as partes interessadas e deixará o Newcastle United bem posicionado para buscar uma estratégia clara e de longo prazo”, explicou o clube inglês em nota.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited. ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021 Continua após a publicidade

O Newcastle pertencia ao magnata inglês Mike Ashley desde 2017. O cartola já havia exposto o desejo de vender o Newcastle em 2018, após 10 anos de administração e relações conturbadas com os fervorosos torcedores do time, que protestaram inúmeras vezes contra a falta de investimento de seu proprietário.

O clube foi fundado em 1892 e é um dos mais tradicionais da Inglaterra, mas após o tetracampeonato inglês, em 1927, e o hexacampeonato da Copa da Inglaterra, em 1955, decaiu. Sob a direção de Ashley, o Newcastle foi rebaixado duas vezes, em 2009 e 2016.

🍺 A reação dos fãs do Newcastle após a confirmação da venda do clube ao fundo de investimentos da Arábia Saudita. 🤑 Os Magpies são, agora, o clube mais rico da Premier League. O príncipe saudita Mohamed Bil Salman tem fortuna estimada em €400 bilhões.pic.twitter.com/uTx1EL4BgJ — Footure (@FootureFC) October 7, 2021

Os defensores do acordo citavam exemplos dos vizinhos. Em 2008, o Manchester City foi vendido pelo ex-primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra, a um grupo de investidores ligados ao xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, de Abu Dhabi, por 150 milhões de libras. Desde então, o clube teve ascensão meteórica no futebol inglês, levantando a taça da Premier League em quatro oportunidades, com um time repleto de estrelas e que, desde 2016, está sob o comando do técnico espanhol Pep Guardiola.

