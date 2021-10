Novo Newcastle? Porto abre as portas a investidores estrangeiros

Atualizado em 27 out 2021, 12h02 - Publicado em 27 out 2021, 12h00

Por Da Redação Atualizado em 27 out 2021, 12h02 - Publicado em 27 out 2021, 12h00

Novos ricos podem estar surgindo no futebol europeu. O Porto, tradicional clube português que atualmente enfrenta uma crise econômica, se mostrou aberto a escutar propostas de investidores estrangeiros interessados na aquisição de uma parte minoritária de suas ações, segundo publicado nesta terça-feira, 27, pelo site da rede americana Bloomberg.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 14,90/mês

A empresa de consultoria esportiva Certus Capital Partners, com sede em Londres, na Inglaterra, está trabalhando diretamente com os proprietários do Porto na avaliação de possíveis compradores. O assunto gera expectativa, tendo em vista que, recentemente, um fundo de investimentos da família real saudita comprou o Newcastle, da Inglaterra, e promete transformar a equipe em uma nova potência do futebol.

O histórico vencedor joga a favor dos Dragões, como são apelidados os torcedores e atletas da equipe dona de 29 títulos da Liga e de duas Ligas dos Campeões (1987 e 2004). O fato de participar com frequência das competições continentais e sua fama de ser um ótimo negociador (comprou nomes como o brasileiro Hulk e o colombiano James Rodríguez, entre outros, por baixas quantias e os revendeu por fortunas) são outros trunfos do clube português.

Atual vice-campeão nacional, o Porto vem também de uma campanha surpreendente na Liga das Campeões 2020/21, quando eliminou a Juventus e foi derrotada apenas nas quartas de final diante do campeão Chelsea.

Com o ex-jogador Sérgio Conceição no comando técnico, o time tem em seu elenco quatro brasileiros: o lateral-esquerdo Wendell (que brilhou no Grêmio antes de ir à Europa), o meia Otávio (revelado pelo Internacional e já naturalizado para defender a seleção portuguesa) e os atacantes Pepê (ex-Grêmio) e Evanílson (ex-Fluminense e Tombense). Já “português” há muito tempo, o zagueiro nascido no Brasil Pepe é a referência defensiva do Dragão.

A chega de investidores estrangeiros em clubes europeus rendeu grandes frutos nos últimos anos, como os casos de Manchester City, Chelsea e PSG, que se tornaram potências esportivas e financeiras. Assim, o torcedor do Porto pode se animar com uma possível chegada de dinheiro exterior, para alçar o clube a patamares maiores dentro do Velho Continente.