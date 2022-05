Novela Mbappé: PSG faz oferta astronômica como última cartada, diz TV

A novela para saber onde Kylian Mbappé jogará na próxima temporada continua. Segundo o canal de televisão Eurosport, o Paris Saint-Germain fez uma oferta de renovação com valores que tornariam o atacante de 23 anos o jogador com o maior salário do mundo: 100 milhões de euros (cerca de 520 milhões de reais) líquidos por ano, além de luvas (pagamento de bônus pela assinatura do contrato) de 300 milhões de euros (1,5 bilhão de reais).

Os valores astronômicos teriam deixado o jogador inclinado a aceitar a proposta de renovação do PSG e frustrado os planos do Real Madrid, que tenta contratar Mbappé desde o ano passado. Segundo o Eurosport, o presidente madridista Florentino Pérez estaria decepcionado com a suposta mudança de posição do jogador, após ficar confiante de que ele aceitaria a transferência para a equipe espanhola.

Mais cedo nesta semana, o jornal espanhol Marca havia noticiado que Mbappé havia dito “sim” ao Real Madrid e fechado acordo para assinar por cinco anos. Já o jogador declarou apenas que seu futuro “já está decidido” e que seria anunciado em breve, sem dar mais detalhes.

Já a mãe de Mbappé, Fayza Lamari, que é voz ativa na gestão da carreira do filho, afirmou em entrevista ao portal Kora Plus que as ofertas do Real Madrid e do PSG são “quase idênticas”. Segundo ela, há um acordo com os dois times sobre salários, bônus e premiações, e cabe ao atacante agora decidir com qual equipe ele quer assinar.

Já campeão francês, o PSG faz seu último jogo da temporada neste sábado, 21, contra o Metz, no Parque dos Príncipes, no que pode ser a despedida de Mbappé do clube. Artilheiro do campeonato com 25 gols, o atacante foi também eleito o melhor jogador da liga francesa. O contrato atual com a equipe de Paris se encerra em junho deste ano.

