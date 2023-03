Nova Vila: conheça a arena do Santos, que terá homenagem até para Gabigol

Sonho antigo do Santos e aprovada no fim do ano passado pelos sócios, a reforma da Vila Belmiro sairá do papel. O novo estádio terá capacidade para 30.108 pessoas, quatro níveis de arquibancada, expansão de lojas comerciais e homenagens a ídolos do clube, principalmente a Pelé, mas resguardando a estética tradicional do alçapão.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo dos Santos e também pelos sócios, recebendo 97% de votos favoráveis na assembleia, o projeto está em fase de acertos burocráticos. A previsão é que as obras iniciem no segundo semestre de 2023.

Imagens representativas na parte superior da arena irão homenagear ídolos e ex-jogadores do Peixe, com destaque para Pelé. O Rei do Futebol, multicampeão pelo clube e seleção brasileira, será lembrado com fotos que mostram o jogador fazendo a clássica jogada de bicicleta e o gesto de ‘’soco no ar’’.

Também serão homenageados Neymar e Paulo Henrique Ganso, campeões da Copa do Brasil e da Libertadores em 2011, Kleber Pereira, um dos responsáveis por evitar o rebaixamento no Brasileiro em 2008, e até Gabigol, revelado pelo clube, hoje ídolo do Flamengo.

A nova Vila Belmiro terá quatro níveis de setores: Arquibancada, Deck Premium, Camarote e Arquibancada Superior, com capacidade para 30.108 torcedores (atualmente o estádio comporta cerca de 16.000). Mantendo a tradição, a arena será construída nas cores branca e preta, com detalhes em dourado.

Outro destaques do projeto é a permanência da estética – e do clima – alçapão, marca tradicional da histórica do Peixe, e a cobertura quase que total dos setores da arquibancada.

Em comunicado, o arquiteto responsável pela assinatura do projeto, Luiz Volpato explicou a inspiração. “O projeto busca contribuir fortemente para os sentimentos de identidade e autoestima de seus usuários. Aliamos modernidade e tecnologia para reavivar a marcante trajetória do clube, além de oportunizar a sustentação para investidores”, disse.

A arena será construída em uma área de 71.690,46 m² e terá 27 lojas internas e 36 lojas externas e estacionamento para 576 veículos. Os acessos para o local serão nas quatro esquinas do quarteirão.