Nottingham Forest: bicampeão europeu em nome de Robin Hood

Na Champions deste ano, os times participantes já levantaram o troféu em 56 das 66 edições do torneio. Nas outras dez ocasiões, a taça ficou com equipes que, claro, já

venceram os campeonatos nacionais, mas perderam espaço com a globalização do jogo. Nessa lista, o único a conquistar duas vezes a orelhuda é o inglês Nottingham Forest, campeão em 1979 e 1980. O time tinha quatro estrelas: no gol, Peter Shilton, o arqueiro que mais vezes defendeu o English Team, entre 1970 e 1990. No meio, o escocês John Robertson, comandante do país na Copa de 1982. No ataque, Trevor Francis, que também brilhou pelo Manchester City, pela Sampdoria, da Itália, e pela seleção inglesa. E, no banco, o técnico Brian Clough (leia mais abaixo).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Estavam todos no lugar certo e na hora certa. O Nottingham subiu da segunda para a primeira divisão e logo no primeiro ano, 1978, ganhou o título do Campeonato Inglês. Assim, adquiriu o direito de disputar a então Copa dos Campeões. E atropelou todo mundo por dois anos seguidos. Venceu as duas finais por 1 a 0. Em 1979, bateu o Malmö. E, no ano seguinte, o Hamburgo. O time esteve pela última vez na Premier League na temporada 1998-1999. De lá para cá, amargou um ano na terceira divisão e desde 2006 está de volta à segunda, conhecida como Championship.

Matéria publicada na seção “Um Grande Time” da edição impressa 1480 de PLACAR, de outubro de 2021