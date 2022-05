Nos pênaltis, Liverpool vence Chelsea e é campeão da Copa da Inglaterra

Neste sábado, 14, o Liverpool levou a melhor e venceu o Chelsea nos pênaltis para ficar com o título da Copa da Inglaterra. No duelo disputado em Wembley, as equipes ficaram no 0 a 0 , e os Reds contaram com o brilho do goleiro brasileiro Alisson nas penalidades.

Com a conquista, o Liverpool chega ao seu oitavo título da tradicional competição e iguala o próprio Chelsea. A equipe não erguia esta taça desde 2006. Além disso, é a primeira vez que Jurgen Klopp fica com o título da Copa da Inglaterra, troféu que faltava na sua passagem vitoriosa pelos Reds.

Assim como nos duelos pelo Campeonato Inglês e pela decisão da Copa da Liga Inglesa, o empate prevaleceu mais uma vez. Apesar de a rede não balançar no tempo regulamentar e na prorrogação, não faltaram boas oportunidades para os dois lados. A partida foi movimentada, mas a trave e atuação segura dos goleiros levou o jogo para a decisão por pênaltis.

Nas penalidades, Azpilicueta carimbou a trave logo na segunda cobrança do Chelsea. Com isso, Mané teve a chance de garantir a taça para o Liverpool na última cobrança, mas bateu mal e viu Mendy fazer a defesa. Ainda assim, brilhou a estrela do brasileiro Alisson, que fez grande defesa na batida de Mason Mount. Fechando a série, o grego Tsimikas deslocou o goleiro e converteu sua cobrança para dar o título ao Liverpool.

Com a conquista, a equipe comandada por Jurgen Klopp ganha uma motivação a mais para seguir em busca do título do Campeonato Inglês. Com duas rodadas para o fim da competição, o Liverpool segue na segunda colocação a três pontos do Manchester City, que figura na liderança.

