Nos EUA, jogador revê em campo menino que visitou em tratamento há 12 anos

Um reencontro especial marcou a segunda rodada da MLS (Major League Soccer), principal liga de futebol profissional dos Estados Unidos. Na Carolina do Norte, o Charlotte FC, equipe dirigida pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramires, perdeu por 1 a 0 para o Los Angeles Galaxy, mas uma cena que seria comum ao final do jogo teve significado especial: o meia Chris Hegardt, de 20 anos, trocou camisa com o experiente Sacha Klejstan, 36. Há 12 anos, em 2010, Klejstan visitava o então menino Hegardt em um hospital enquanto lutava contra um câncer de fígado.

“Não me custou nada ser gentil com ele e sua família naquele dia, e se eu pude dar a ele ao menos um por cento de esperança ou mesmo fazê-lo sorrir um pouco, já valeu a pena”, completou.

Chris Hegardt descobriu a doença aos oito anos, em dezembro de 2009. No ano seguinte, iniciou o tratamento em um hospital em Los Angeles e recebeu a visita de Klejstan, então jogador do Chivas USA. O jogador entregou a ele uma camisa autografada.

In 2010, @LAGalaxy's @SachaKljestan visited Children's Hospital Los Angeles and gave a jersey to a young patient battling liver cancer. That patient was Chris Hegardt, who now plays as a rookie for @CharlotteFC.

Tonight, they had a different kind of jersey swap. ❤️ pic.twitter.com/MN8Kq49CS2

— Major League Soccer (@MLS) March 6, 2022