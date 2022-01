No Chile, atacante faz gol depois de morto durante homenagem

O desconhecido atacante Jaime Escandar deixou um legado incomparável para moradores de Paine, localizada na província de Maipo, na região metropolitana de Santiago, no Chile. Definido como “o atacante mais letal” já visto por eles, Negro Mafla, modo como era chamado, recebeu uma homenagem inusitada ao marcar um gol mesmo depois de morto.

O ato foi organizado por ex-colegas de equipe que posicionaram o caixão com Jaime na pequena área do campo onde sempre jogou. Nas imagens, é possível ver uma pessoa chutando a bola em direção ao caixão para que a bola pudesse entrar no gol. O fato curioso é que havia um goleiro posicionado.

Logo após ultrapassar a linha do gol, fogos de artifício foram lançados e diversas pessoas presente correram e se abraçaram no entorno do caixão.

A história veio à tona após a gravação ser enviada para um perfil no Instagram chamado La Arenga del Abuelo. Na ocasião, os amigos de Jaime fizeram uma carta pedindo pela publicação de sua história.

“Oi, Abuelo. Escrevo esta mensagem com muita dor, já que perdemos um dos melhores 9 da região no meu clube. Seria uma honra se você pudesse publicar o ‘último gol’ como um reconhecimento ao homem mais letal que conheci dentro da área”, registram na mensagem.

“O Negro nos deixou um grande legado e seria muito bom que muitas pessoas pudessem ver este vídeo, para que ele sinta o carinho. Só morre quem é esquecido e ele será lembrado para sempre. Descanse em paz, Jaime ‘Negro Mafla’ Escandar “, concluem.

O fato teve imensa repercussão. Jornais chilenos, peruanos, argentinos e do Brasil repercutiram.

Essa não é a primeira homenagem assim. Em 2020, Alexander, um jovem jogador do futebol mexicano, que morreu aos 16 anos, teve organizado pelo seu time um último gol na cidade onde morava, em Oaxaca. O material viralizou nas redes sociais. Na ocasião, dois amigos tabelaram e chutaram contra o caixão antes da bola entrar no gol.

Así despiden en Oaxaca a Alexander, el joven de 16 años asesinado por policías municipales. Sus compañeros lo honran con su último gol. Todos estamos llorando. pic.twitter.com/1hbhyl5Mt6 — Guillermo Schutz (@memo_schutz) June 12, 2020

