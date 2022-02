Neymar volta a marcar, mas perde pênalti em derrota do PSG

Recuperado de lesão no tornozelo, Neymar voltou aos gramados na última terça-feira, contra o Real Madrid, entrando na segunda etapa. Neste sábado, 19, pelo Campeonato Francês, o craque brasileiro começou como titular, voltou a marcar um gol, mas não conseguiu evitar a derrota do Paris Saint-Germain para o Nantes por 3 a 1, com direito a pênalti desperdiçado. O jogador teve a atuação elogiada pelo jornal L’Equipe.

“Se existia alguma dúvida, ela foi removida. O brasileiro está afiado e muito forte, mesmo que não tenha conseguido ter sucesso em tudo, como no pênalti totalmente perdido, que teria permitido que seu time alcançasse o 3 a 2”, afirmou a publicação.

“Fora isso, foi o jogador do PSG mais inspirado ofensivamente, com nada menos que quatro assistências que poderiam ter sido decisivas. E reduziu o placar”, completou em outro trecho.

O PSG fez uma primeira etapa decepcionante, mesmo com o trio Messi, Neymar e Mbappé como titular. A equipe desperdiçou oportunidades e parou no goleiro Lafont. Já o Nantes foi letal e abriu 3 a 0 com gols de Kolo Muani, Merlin e Blas.

Na segunda etapa, foi quando o PSG melhorou e Neymar apareceu mais no jogo. Logo no primeiro minuto, o brasileiro recebeu assistência de Messi, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro. Aos 13, ele teve a chance de anotar o segundo, em cobrança de pênalti, mas praticamente recuou para Lafont, que fez a defesa de maneira tranquila. Com isso, o estrelado time parisiense não conseguiu evitar a derrota.

47' La réduction de l'écart d'entrée signée @neymarjr sur un beau service de Leo Messi. (3-1)#FCNPSG pic.twitter.com/WIMLmZEDvN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 19, 2022

O resultado pouco muda o cenário do PSG no Campeonato Francês. A equipe segue na liderança da competição, com 59 pontos, e tem 13 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha.

Antes do duelo contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions, Neymar não entrava em campo desde novembro de 2021, quando sofreu uma lesão no tornozelo. Na última terça-feira, o camisa 10 atuou por apenas 23 minutos. Já neste sábado, ficou em campo por 74 minutos, até ser substituído por Di Maria. Até o duelo de volta contra o time espanhol, marcado para o dia 9 de março, ele deve estar pronto para atuar a partida completa.

