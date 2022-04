Neymar volta à boa fase, mas ainda não convence franceses

A eliminação do Paris Saint-Germain para o Real Madrid nas oitavas de final da atual edição da Liga dos Campeões, há exatos 41 dias, ainda reverbera sobre o clube francês, mas, principalmente, sobre Neymar. Dono do maior salário do país, mais de 4 milhões de euros por mês (equivalente a 20 milhões de reais pela cotação atual), o atacante vive estreita relação com os torcedores e a imprensa local. Mesmo tendo balançado as redes por sete oportunidades nos últimos cinco jogos, jornais poupam elogios e cobram evolução no aspecto disciplinar do camisa 10 do PSG.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O atacante brasileiro balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, 17, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Francês.

Após o jogo, o periódico L’Equipe pontuou que “duplamente decisivo, o brasileiro contribuiu para o sucesso da sua equipe”, mas que “mais uma vez parecia estar muito nervoso”.

Neymar tem sido cobrado, também, pelo excesso de cartões amarelos durante as sequências de partidas – foram três nos últimos quatro jogos. Contra o Marselha, ficou irritado ao ser amarelado por fazer falta no volante francês Mattéo Guendouzi.

Também pesam contra ele constantes questionamentos sobre falta de comprometimento com o clube. Quando retornou da última convocação para a seleção, foi alvo da ironia dos franceses. Em charge publicada pelo mesmo L’Equipe, o camisa 10 foi ilustrado na alfândega do aeroporto sendo questionado sobre o motivo da viagem: “trabalho ou turismo?”.

No fim de semana, o atacante publicou nas redes sociais respostas a Fábio Aurélio, ex-lateral do Liverpool e seleção brasileira, que disse que estaria decepcionado com o andamento de sua carreira se fosse o camisa 10 da seleção. Ironizando as críticas, Neymar postou um print de seus títulos e escreveu: “Realmente estou muito decepcionado”. Além disso, o astro do Paris fez um vídeo dizendo que o jogador aposentado de está falando m****”.

Continua após a publicidade

A fala de Fábio aconteceu em uma entrevista ao portal Goal. Aposentado desde 2013, o ex-lateral esquerdo disse: “Eu sempre digo que se eu fosse ele, estaria muito decepcionado. As ambições que tem, e pela qualidade e talento que tem, o fato de nunca ter ganho uma Bola de Ouro parece errado”. E completou, questionando o foco de Neymar: “Talvez algumas coisas sejam mais importantes para ele do que o futebol, não sei”.

Ofensivamente, o camisa 10 recuperou a boa fase desde a fatídica eliminação para os espanhóis. Naquele jogo, o L´Equipe deu nota 4 para o jogador. Neymar e Messi ainda foram os alvos principais de vaias da torcida no Parque dos Príncipes em partida contra o Bourdeaux, o primeiro depois da eliminação.

Nos últimos cinco jogos no Campeonato Francês, Neymar marcou contra Bourdeaux, Lorient (duas vezes), Clermont (três vezes) e Marselha, além de ter distribuído duas assistências para gols.

Aliás, foi na goleada por 5 a 1 sobre o Lorient, pela 30ª rodada, que o atacaente brasileiro recebeu elogios do L’Equipe, que adjetivou a atuação como “mágica” e deu nota oito ao craque.

Na atual temporada, Neymar tem 24 jogos pelo PSG, 11 gols marcados e seis assistências. Mbappé, principal destaque da equipe, soma 21 gols.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!