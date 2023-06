Neymar vira principal alvo do Al-Hilal após Messi rejeitar futebol árabe

O futuro de Neymar ainda é incerto, mas o futebol árabe surge como possibilidade. Depois de tentar a contratação de Lionel Messi e fracassar (o argentino optou pelo Inter Miami), o Al-Hilal tem o atacante brasileiro como principal alvo. Segundo informações da CBS Sports, o clube saudita estaria disposto a tirar o atleta do Paris Saint-Germain com um contrato milionário.

O clima nos bastidores entre Neymar e PSG segue instável e o clube francês estaria disposto a negociar o atleta. De acordo com o veículo norte-americano, o Al-Hilal deve oferecer um salário anual de 200 milhões para o brasileiro (valor idêntico ao que recebe Cristiano Ronaldo pelo rival Al-Nassr). A delegação saudita está em Paris desde sexta-feira acertando as tratativas.

Neymar segue em recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito. A condição física tirou o brasileiro do restante da tempo. Os frequentes problemas de lesão e a relação do atacante com a torcida tem se tornado um problema para o time francês, que não deve dificultar sua saída.

Segundo a imprensa europeia, o PSG tentou buscar novos destinos para Ney, mas não encontrou respostas positivas. O futebol inglês era visto como possibilidade, principalmente para Chelsea ou Manchester United, mas o futebol árabe pode ser a solução.

O Al-Hilal tentou a contratação de Lionel Messi mais cedo, pelos mesmos valores, mas teve a oferta declinada. O argentino acabou acertando com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Em ascensão, além de CR7, o futebol árabe se tornou destino também de Karim Benzema. O francês foi contratado recentemente pelo Al-Ittihad, atual campeão saudita. Além do atacante ex-Real Madrid, nomes de peso como Kanté, Aubameyang e Sérgio Ramos também podem se mudar para a Arábia Saudita.