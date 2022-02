Neymar treina e voltará ao PSG diante do Real; Sergio Ramos deve ser baixa

O Paris Saint-Germain convive entre retornos e desfalques para enfrentar o Real Madrid na próxima terça-feira, 15, às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A principal novidade deve ser a aguardada volta de Neymar, recuperado de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ausente da partida diante diante do Rennes, no fim de semana, ele trabalhou normalmente nesta segunda, 14, e será relacionado pelo técnico argentino Maurício Pochettino para o jogo. A informação é da rádio francesa RMC.

Por outro lado, o zagueiro espanhol Sergio Ramos teve novo problema na panturrilha e sequer foi a campo de treinamento.

Mesmo podendo contar com Neymar, Pochettino não deve conseguir escalar o atacante brasileiro por 90 minutos e formar o trio de ataque com Messi e Mbappé. Sem jogar há mais de dois meses, o treinador já explicou anteriormente em entrevistas que apesar da boa evolução o retorno será gradativo.

Com passagem relevante por Barcelona, Neymar tem retrospecto animador contra o Real Madrid. Ao todo, foram 10 jogos (oito pelo clube catalão), com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. O craque marcou três gols sobre o time espanhol, sendo um deles no primeiro encontro, em 2013.

Sergio Ramos é ex-jogador do Real Madrid e não deve reencontrar o clube. Com 35 anos, sofre com problemas físicos e tem apenas cinco partidas pelo PSG.

Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante partida vencida por 3 a 1 contra o Saint-Étienne, no dia 28 de novembro de 2021, pelo Campeonato Francês.

Um dia depois, o clube francês divulgou que exames realizados ainda na noite da partida constataram um entorse que obrigou o brasileiro a ficar afastado dos gramados. O jogador passou por um período de recuperação no país e, como já era de se esperar, foi ausência na última lista de Tite para seleção brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Em números, a atual temporada pelo PSG não anima. Foram 14 partidas e somente três gols e três assistências. Pela seleção, em 2021, foram dois gols em seis jogos na Copa América e quatro gols em sete partidas pelas Eliminatórias.

