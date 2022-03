Neymar tem salário maior que de Messi e Mbappé, diz jornal

Personagem central de boa parte das polêmicas no Paris Saint-Germain, Neymar foi apontado pelo jornal L’Équipe como o maior salário do Campeonato Francês, acima de seus companheiros de time Lionel Messi e Kylian Mbappé. O ranking de 30 jogadores foi dominado pela equipe parisiense, com 21 atletas entre eles.

A matéria do jornal francês representa o salário bruto dos jogadores, sem considerar os bônus e a dedução de impostos. Em primeiro, Neymar recebe mais de 4 milhões de euros por mês (equivalente a 22 milhões de reais), seguido por Messi, com ganhos de 3,37 milhões de euros, e Mbappé, remunerado em 2,2 milhões de euros mensais.

Veja a lista:

1 – Neymar (PSG) – € 4,08 milhões

2 – Lionel Messi (PSG) – € 3,37 milhões

3 – Kylian Mbappé (PSG) – € 2,2 milhões

4 – Marquinhos (PSG) – € 1,2 milhão

4 – Marco Verratti (PSG) – € 1,2 milhão

6 – Achraf Hakimi (PSG) – € 1,08 milhão

7 – Keylor Navas (PSG) – € 1 milhão

8 – Ángel Di María (PSG) – € 950 mil

9 – Georginio Wijnaldum (PSG) – € 916 mil

9 – Gianluigi Donnarumma (PSG) – € 916 mil

11 – Mauro Icardi (PSG) – € 800 mil

12 – Sergio Ramos (PSG) – € 791 mil

13 – Leandro Paredes (PSG) – € 750 mil

14 – Juan Bernat (PSG) – € 730 mil

15 – Wissam Ben Yedder (Monaco) – € 650 mil

15 – Ander Herrera (PSG) – € 650 mil

17 – Presnel Kimpembe (PSG) – € 640 mil

18 – Cesc Fàbregas (Monaco) – € 600 mil

19 – Julian Draxler (PSG) – € 562 mil

20 – Layvin Kurzawa (PSG) – € 500 mil

20 – Idrissa Gueye (PSG) – € 500 mil

22 – Abdou Diallo (PSG) – € 450 mil

23 – Cédric Bakambu (Olympique de Marselha) – € 416 mil

24 – Thilo Kehrer (PSG) – € 410 mil

25 – Arkadiusz Milik (Olympique de Marselha) – € 400 mil

25 – Alexander Nübel (Monaco) – € 400 mil

27 – Tanguy Ndombélé (Lyon) – € 350 mil

27 – Jérôme Boateng (Lyon) – € 350 mil

27 – Dimitri Payet (Olympique de Marselha) – € 350 mil

30 – Renato Sanches (Lille) – € 338 mil

O maior salário de um atleta fora do Paris Saint-Germain é do atacante Wissam Ben Yedder, do Monaco, na 15ª posição, ganhando 650 mil euros mensais. Os brasileiros Gerson, do Oympique de Marselha, e Lucas Paquetá, do Lyon, ficaram fora dos trinta primeiros, mas se destacam no clube com salários de 300 mil euros e 250 mil euros, respectivamente.

Entre os técnicos mais bem pagos, o líder é Mauricio Pochettino, do PSG, com larga folga, recebendo 1,1 milhão de euros por mês. Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético Mineiro, é o segundo colocado, com um salário de 330 mil euros, equivalente a 1,8 milhão de reais mensais.

