Neymar tem lesão confirmada e desfalca o PSG; Sérgio Ramos pode estrear

O atacante Neymar teve constatada uma pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda de desfalcará o Paris Saint-Germain nas partidas contra o Nantes, neste sábado, 20, pela 14ª rodada do Campeonato Francês, e diante do Manchester City, na quarta-feira, 24, pela Liga dos Campeões. A informação é do jornal francês L’Equipe.

O camisa 10 parisiense foi desfalque da seleção brasileira no empate sem gols em San Juan, pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Na ocasião, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que ele havia se queixado de dores na coxa e relatado insegurança com a situação.

Por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção Brasileira para San Juan.

A boa notícia para o técnico argentino Maurício Pochettino é a possível estreia do zagueiro espanhol Sérgio Ramos. De acordo com a mesma publicação, Ramos deve, enfim, ser relacionado após superar um problema crônico na panturrilha.

O jogador foi anunciado pelo PSG em 8 de julho, após 16 temporadas no Real Madrid, para a nova era “galáctica” do clube, que trouxe nomes como o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma e o atacante argentino Lionel Messi.

Ramos não joga uma partida oficial desde maio, quando atuou pelo Real Madrid na derrota por 2 a 0 para o Chelsea, em Londres, pela semifinal da Liga dos Campeões. Depois disso, se despediu do clube espanhol sem mais entrar em campo.

No último dia 1º, o jornal Le Parisien afirmou que as lesões do jogador geravam desconfortono clube francês e poderiam, inclusive, provocar uma rescisão prematura de seu vínculo até julho de 2023. As informações foram desmentidas pelo diretor Leonardo.

No novo clube, chegou a ter a estreia cogitada para o fim de outubro, mas uma nova lesão atrapalhou os planos.

