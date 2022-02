Neymar supera Messi como mais ‘caçado’ das ligas europeias desde 2016

Um estudo divulgado pela empresa de dados de futebol BeSoccer Pro apontou Neymar como o jogador das cinco grandes ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) que mais recebeu faltas desde 2016. O levantamento engloba todas as partidas oficiais por clube e seleção.

Segundo a pesquisa, Neymar, que no período defendeu o Barcelona, da Espanha, e o PSG, da França, recebeu 1.040 faltas. O segundo colocado da lista é o argentino Lionel Messi, que jogou pelos mesmos times do brasileiro, com 839 faltas sofridas.

Já empatados em terceiro estão o italiano Andrea Belotti, do Torino, e o inglês Jack Grealish, do Manchester City e que até 2021 defendia o Aston Villa, com 747 infrações recebidas.

Confira o top 10 de jogadores das cinco grandes ligas da Europa que mais receberam faltas desde 2016:

Neymar (BRA/Paris Saint-Germain) – 1.040 Lionel Messi (ARG/Paris Saint-Germain) – 839 Andrea Belotti (ITA/Torino) – 747 Jack Grealish (ING/Manchester City) – 747 Juan Cuadrado (COL/Juventus) – 729 Hirving Lozano (MEX/Napoli) – 720 Eden Hazard (BEL/Real Madrid) – 681 Wilfried Zaha (CMA/Crystal Palace) – 679 Nabil Fekir (FRA/Betis) – 631 Josip Ilicic (ESL/Atalanta) – 612

