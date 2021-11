Neymar sofre lesão no tornozelo e sai chorando de campo em jogo do PSG

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo, neste domingo, 28, e deixou o campo, em uma maca, chorando muito na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 contra o Saint-Étienne. O PSG ainda não informou qual foi a gravidade da lesão do brasileiro.

O lance aconteceu já aos 38 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro tentou driblar Maçon, que deu um carrinho no camisa 10. Neymar saltou, mas ao colocar o pé em campo novamente, torceu o tornozelo.

Na sequência, o brasileiro gritou de dores e começou a chorar. Depois de três minutos de atendimento médico, deixou o campo, na maca, e foi substituído pelo volante Ebimbe.

“No momento ele está sentindo a dor por ter torcido o tornozelo. Ele vai ser examinado amanhã para sabermos mais detalhes”, disse o técnico Mauricio Pochettino, em coletiva após o jogo.

Na atual temporada, o camisa 10 disputou 14 partidas pelo PSG, marcou três gols e deu três assistências. Pela seleção brasileira, atuou em cinco jogos, com dois gols e quatro assistências

Logo depois da partida, em sua rede social, o atacante fez uma postagem. “Bora recuperar, infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de uma atleta. Agora é o que tem, levantar a cabeça e vamo que vamo. Voltarei melhor e mais forte”, escreveu.