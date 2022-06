O atacante Vinicius Júnior entrou na equipe na vaga de Neymar e depois foi substituído por Philippe Coutinho. O tecnico Tite disse que o atacante do Real Madrid, herói com o gol do título da Liga dos Campeões, seria a primeira opção para a vaga de Neymar, mas que vai avaliar as condições físicas do atleta de 21 anos.

O técnico confirmou a entrada do goleiro Weverton no titular e surpreendeu ao sacar Bruno Guimarães, que vinha treinado entre os titulares, para o retorno de Casemiro. Tite explicou que, a princípio, nenhum dos seis jogadores que disputaram a final da Champions (Alisson, Fabinho, Eder Militão, Casemiro, Vinicius Junior e Rodrygo) iria para o jogo, mas que mudou de ideia após conversa com o volante do Real Madrid. Militão teve suspeita de Covid-19 e ainda não se juntou ao grupo.