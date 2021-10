Neymar recebe nota 2,5 de jornal francês e é o pior em derrota do PSG

3 out 2021, 21h59

O Paris Saint-Germain perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. A estrelada equipe perdeu por 2 a 0 para o Rennes, neste domingo, 3, fora de casa, pela 9ª rodada. Os gols do time mandante foram anotados por Gaetan Laborde e Flavien Tait.

Em avaliação das performances dos atletas feita pelo Le Parisien, tradicional jornal francês, Neymar foi o grande destaque negativo. O craque brasileiro recebeu a menor nota (2,5) e ainda foi criticado pela publicação.

“Seu pior desempenho da temporada. Com 22 bolas perdidas nas 82 em que tocou até a sua substituição por Icardi, o ex-Barcelona perdeu bolas em todos os lugares”, escreveu o jornal. “Neymar também perdeu a bola no primeiro gol do Rennes”, completou a publicação.

O atacante saiu aos 31 minutos da segunda etapa e deu lugar ao atacante argentino Mauro Icardi. O também craque Lionel Messi foi o melhor em capo, segundo a avaliação do Le Parisien, com nota 5.

O último integrante do poderoso trio ofensivo, Kylian Mbappé receveu nota 4. “Também não brilhou”, disse o jornal. O francês até chegou a balançar a rede, mas o tento foi anulado por impedimento.

O PSG segue isolado na liderança do Campeonato Francês, com 24 pontos, seis a mais que o vice-líder Lens. Na próxima rodada, a equipe de Paris recebe o Angers, no dia 15, uma sexta-feira, às 16h (de Brasília).

⌛️ C’est terminé au Roazhon Park sur ce score de 2⃣ buts à 0⃣, première défaite de la saison pour le @PSG_inside. (2-0)#SRFCPSG pic.twitter.com/wuCaMvzvgi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 3, 2021