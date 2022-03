‘Neymar quase não treina, vai no limite de estar bêbado’, diz jornalista

Jogador mais bem pago da França, segundo o L’Equipe, Neymar foi centro de mais uma pauta da imprensa local. Durante o programa After Foot, do canal RMC Sport, o jornalista Daniel Riolo disparou contra o brasileiro, apontando ruptura total com o PSG e alegando falta de comprometimento: “Neymar quase não treina. Vai num estado lamentável, no limite de estar bêbado.”

Autor de cinco gols e três assistências em 15 partidas pelo Campeonato Francês, o brasileiro é visto como um dos vilões do insucesso do PSG na Liga dos Campeões. Em fase de desempenho muito abaixo do que já mostrou no auge do Barcelona, o brasileiro colaborou com um passe para Mbappé marcar no jogo que decretou a eliminação parisiense da Champions, ao perder para o Real Madrid, por 3 a 1, no Santiago Bernabéu. Nem sequer a ajuda ao companheiro tirou o brasileiro da mira.

Após criticar a postura do camisa 10, o jornalista afirmou que para ele há uma vontade de devolver as críticas. “É assim, ele está com espírito de vingança contra o PSG, em ruptura total com o clube e com o vestiário.” Nas redes sociais do jogador, a aparência é de uma boa relação com os companheiros de clube.

“Os torcedores do PSG não estão minimamente preocupados com os assuntos de Neymar. Que vá embora, está prejudicando o clube. Eles não querem saber se o jogador não está bem, por causa do documentário da Netflix, e por tudo isso. É preciso assinar o cheque e deixá-lo ir. Está causando muitos danos dentro do clube.”, disparou Riolo.

Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017, Neymar, por muitas lesões, entrou em campo apenas 137 vezes, com 92 gols e 51 assistências, além de 10 títulos. Porém, a Liga dos Campeões, sonhada pelo projeto bilionário, não chegou: o mais perto que o time conseguiu foi bater na trave com o vice na temporada 2019/20, em derrota para o Bayern de Munique.

