Neymar publica vídeo dançando música que pede voto em Bolsonaro

É oficial: Neymar vota em Jair Bolsonaro (PL). Um dia depois de postar um vídeo no qual agradecia o presidente por uma visita ao instituto que leva seu nome, em Praia Grande, no litoral sul paulista, mas sem declarar voto, nesta quinta-feira, 29, o atacante do PSG voltou às redes sociais para ser mais claro.

Em seu TikTok, Neymar postou um vídeo no qual aparece dançando uma canção com os versos: “Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”, a três dias da eleição presidencial da qual Bolsonaro aparece em segundo nas pesquisas, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro, por sua vez, agradeceu o apoio do jogador da seleção brasileira. “Reeleição e Hexa. Valeu, Neymar Jr”, escreveu o candidato em seu perfil no Twitter depois de repostar o vídeo.

– Reeleição 🤝 Hexa.

– Valeu, @neymarjr ! Brasil acima de tudo!

Deus acima de todos! 2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022

Um dia antes, em conteúdo de 30 segundos de duração, que circulou nas redes sociais, o camisa 10 do Paris Saint-Germain não declarou voto, mas também cita a primeira-dama Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro e atual candidato ao governo de São Paulo.

“Fala presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Da próxima vez estaremos juntos. Espero que vocês aproveitem essa visita ao Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida. Eu estou muito feliz que vocês estão aí. Um beijo enorme e fica com Deus, tchau tchau”, disse o atacante.

Agora a esquerda surta!🙃🙃@neymarjr agradecendo a visita do Presidente @jairbolsonaro da Primeira Dama Michelle Bolsonaro e do @tarcisiogdf ao @InstitutoNJr A oposição já acionou a justiça para o Neymar não ser convocado pra Copa?⚽️😂 Pra cima…🚀🇧🇷🫡2️⃣2️⃣👊🏻 pic.twitter.com/u5KUfw8435 — Elisa Brom (@brom_elisa) September 28, 2022

Bolsonaro visitou as instalações do projeto social na manhã desta quarta, 28. O político cumpre agenda de campanha no litoral, onde também participou, sem capacete, de um passeio de moto ao lado de apoiadores.

No local, conversou com crianças e conheceu os espaços onde o jogador promove atividades para crianças. O complexo, localizado no Jardim Glória, desenvolve desde 2014 jovens a partir de atividades esportivas, que recebem assistência média, educacional e outros serviços.

A relação de Bolsonaro com Neymar começou pouco antes da Copa América de 2019, quando o jogador foi cortado por lesão e recebeu a visita do presidente em Brasília.

Neymar também aparece em outro vídeo manifestando apoio a Romário (PL), senador e candidato a reeleição pelo Rio de Janeiro.

